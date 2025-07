Más hombros para la Virgen de Xàtiva

Manuel García Xàtiva Sábado, 26 de julio 2025, 00:54 Comenta Compartir

Faltan hombros. No muchos, pero sí algunos para que la fiesta, una de las más importantes del año, se desarrolle con el máximo esplendor que ... resulte posible. La procesión de la Mare de Déu de la Seu que Xàtiva celebra cada 5 de agosto es más que lucida, pero le falta una pequeña guinda. Que todo el recorrido, de alrededor de tres kilómetros de distancia y cuya tradición acumula varios cientos de años, se realice en su totalidad con la imagen a hombros de los fieles, algo que en estas últimas ediciones no ocurre por falta de portadores en algunos de los tramos, aunque desde la entidad organizadora no lo consideran especialmente alarmante.

Según ha explicado Juan Vicente Martí Arquimbau, presidente de la Cofradía, aproximadamente tres cuartas partes de los turnos (8 de 12) para llevar a hombros esta imagen del año 1939, están cubiertos ya. La entrada y salida a la Seu y las zonas cercanas a las iglesias de Sant Pere y Sant Francesc son las más demandadas por quienes desean llevar a hombros unos cientos de metros a la imagen. Esos puntos más demandados son los más simbólicos y en los que más gente que contempla el recorrido se acumula en mayor número pese a que no se trata de una fecha donde la capital de la Costera sí bulle de actividad como ocurre por ejemplo entre los días 15 y 20 de agosto con la tradicional Fira. Sin embargo, hay otros puntos del recorrido donde no existe tanto público y donde no hay voluntarios para cargar la imagen, por lo que se ha de recurrir al carro que se construyó en su momento para llevarla. En total, hace falta 24 personas en cada uno de los turnos para transportar esta pesada imagen de 1939, réplica de la que hizo José Esteve Bonet, escultor de cámara del rey Carlos IV en el siglo XVIII. Martí ha resaltado los avances de la fiesta durante sus cuatro años de mandato, con la recuperación de la tradición de esparcir murta a lo largo del recorrido o el lanzamiento del castillo de fuegos artificiales a la puerta de la Seu, pero ha reconocido que el ofrecimiento a diferentes entidades de la ciudad no ha sido suficiente para cubrir este hueco que queda por rellenar y que serviría para hacer aún mejor la celebración. El hecho de que sea 5 de agosto, una jornada de un mes vacacional por excelencia, y la probabilidad de que las temperaturas sean muy altas, también son dos factores a tener en cuenta para esta cuestión que la Cofradía de la Virgen de la Seo desearía que se pudiera mejorar. El recorrido que realiza esta procesión es el de la Procesión General que tiene lugar en otras ocasiones en la ciudad, por ejemplo, en la solemne procesión del Viernes Santo que reúne a miles de personas tanto participando como cofrades como con espectadores a lo largo del recorrido por la monumental capital de la Costera. Cabe recordar que la Semana Santa setabense ha sido declarada este año Fiesta de Interés Turístico Autonómico por la Generalitat Valenciana. Esta procesión del 5 de agosto es el inicio de la Novena que concluye con la celebración a mediados de mes de la Mare de Déu d'Agost. A partir de ahí, en la capital de la Costera, ya toma el relevo la milenaria Fira d'Agost con su calendario repleto de actividades y de todo tipo y su feria que es visitada por miles de personas procedentes de muy diferentes puntos de la provincia al ser una de las citas obligadas del verano por lo que respecta a los eventos festivos de la Comunitat.

