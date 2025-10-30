Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Momento en el que el ciclista herido es trasferido por el helicóptero del Consorcio a medios sanitarios. CPBV

Herido un ciclista en Xàtiva tras caer por un terraplén

El hombre, 75 años, tuvo que ser rescatado por el grupo especial del Consorcio de Bomberos

B. González

Xàtiva

Jueves, 30 de octubre 2025, 20:45

Comenta

Un hombre de 75 años de edad ha resultado herido tras caer por un terraplén cuando practicaba ciclismo en el término de Xàtiva. Los hechos han tenido lugar sobre las 10 de la mañana de este jueves en una zona entre la conocida Casa de la Llum de Xàtiva y el término municipal de Bellús.

El ciclista ha sufrido diversas contusiones y ha tenido que ser rescatado por el grupo especial GERA del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia con el helicóptero V-990 provisto de médico.

Tras ser estabilizado por el doctor, ha sido extraído inmovilizado en colchón de vacío y evacuado vía aérea hasta la helisuperficie de Alzira, donde ha sido transferido a medios sanitarios.

