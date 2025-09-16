Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uno de los dos detenidos por la plantación de marihuana. G. C.

La Guardia Civil desmantela una plantación de marihuana en un campo de Benimodo

El cultivo fue descubierto por una patrulla de servicio tras percibir un fuerte olor a esta hierba y los agentes esperaron varios días para sorprender y detener a los dos propietarios

B. G.

Benimodo

Martes, 16 de septiembre 2025, 10:10

Agentes de la Guardia Civil de Carlet han desmantelado una plantación de marihuana en un campo de Benimodo y detenido a sus dos propietarios. El cultivo fue descubierto por una patrulla de servicio. Los agentes advirtieron un fuerte olor a la hierba y siguiendo la pista descubrieron entre varios frutales varias plantas de marihuana.

A raíz del hallazgo, los agentes establecieron un dispositivo de espera en las inmediaciones para comprobar qué personas accedían al recinto para ocuparse del mantenimiento de estas plantas.

La espera dio resultado el pasado 2 de septiembre cuando los propietarios aparecieron en el lugar, sobre las 12 del mediodía. Llegaron en un vehículo cargado de fertilizante, tijeras de poda y cuerdas.

Plantación de marihuana hallada en entre frutales.
Plantación de marihuana hallada en entre frutales. G. C.

Al llegar a la plantación, se vieron sorprendidos por los agentes. Uno de los autores amenazó de muerte a uno de los guardias civiles y fue inmediatamente detenido. El otro huyó campo a través, pero logró ser interceptado también.

A estos hombres, de 32 y 34 años de edad, se les imputa un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, uno de desobediencia grave y otro de amenazas. En total se aprehendieron 42 plantas de marihuana en estado de floración.

Las diligencias fueron entregadas en el Decanato de los Juzgados de Carlet.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Valencia suspenderá las clases con alerta naranja por lluvias en diecinueve colegios de pedanías y del Marítimo
  2. 2 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  3. 3 Ingresa en prisión tras entregarse el presunto autor material del tiroteo de Alfafar
  4. 4 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  5. 5 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  6. 6

    La misteriosa desaparición de Raba en el Valencia
  7. 7

    El Roig Arena se blindará para la visita del Hapoel Tel Aviv
  8. 8 75 familias compiten por alquilar la misma casa en el municipio de moda a dos minutos de Valencia
  9. 9 Condenan al Rambo de Requena a once años y medio de cárcel por la oleada de robos en Valencia
  10. 10

    El Gobierno anuncia una ayuda al alquiler con derecho a compra de 30.000 euros para jóvenes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La Guardia Civil desmantela una plantación de marihuana en un campo de Benimodo

La Guardia Civil desmantela una plantación de marihuana en un campo de Benimodo