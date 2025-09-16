La Guardia Civil desmantela una plantación de marihuana en un campo de Benimodo El cultivo fue descubierto por una patrulla de servicio tras percibir un fuerte olor a esta hierba y los agentes esperaron varios días para sorprender y detener a los dos propietarios

Agentes de la Guardia Civil de Carlet han desmantelado una plantación de marihuana en un campo de Benimodo y detenido a sus dos propietarios. El cultivo fue descubierto por una patrulla de servicio. Los agentes advirtieron un fuerte olor a la hierba y siguiendo la pista descubrieron entre varios frutales varias plantas de marihuana.

A raíz del hallazgo, los agentes establecieron un dispositivo de espera en las inmediaciones para comprobar qué personas accedían al recinto para ocuparse del mantenimiento de estas plantas.

La espera dio resultado el pasado 2 de septiembre cuando los propietarios aparecieron en el lugar, sobre las 12 del mediodía. Llegaron en un vehículo cargado de fertilizante, tijeras de poda y cuerdas.

Al llegar a la plantación, se vieron sorprendidos por los agentes. Uno de los autores amenazó de muerte a uno de los guardias civiles y fue inmediatamente detenido. El otro huyó campo a través, pero logró ser interceptado también.

A estos hombres, de 32 y 34 años de edad, se les imputa un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, uno de desobediencia grave y otro de amenazas. En total se aprehendieron 42 plantas de marihuana en estado de floración.

Las diligencias fueron entregadas en el Decanato de los Juzgados de Carlet.