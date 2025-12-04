Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Vista aérea de las obras en Guadassuar. LP

Guadassuar inaugura la pista de Atletismo renovada por New Balance

La localidad celebra un acto para reabrir la instalación que fue dañada por la dana

A. Talavera

Alzira

Jueves, 4 de diciembre 2025, 12:00

Guadassuar llevará a cabo este viernes el acto oficial de inauguración de la pista de atletismo, una instalación que tuvo que ser completamente renovada tras los graves daños ocasionados por la dana de 2024.

La reconstrucción ha sido posible gracias a la aportación económica de New Balance, que cedió para este fin parte del patrocinio que mantiene con la Maratón Valencia, una cantidad cercana a los 600.000 euros. Su implicación ha permitido recuperar y modernizar por completo la pista, motivo por el que la Federación Valenciana de Atletismo desea reconocer especialmente su compromiso con el atletismo valenciano.

Con la finalización de las obras en esta instalación deportiva, Guadassuar recupera su pista de atletismo y los vecinos podrán disfrutar de nuevo de esta práctica en una pista mucho más completa.

El acto dará comienzo a las 17:30 horas y contará con la presencia de representantes del Ayuntamiento de la localidad y de New Balance. Aprovechando la ocasión, el C.A. Guadassuar y la Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana han organizado una actividad deportiva dirigida a niños y niñas nacidos entre 2011 y 2018.

La actividad se desarrollará en formato de pequeñas estaciones deportivas —velocidad corta, salto de longitud, medio fondo y relevos— que los participantes irán completando por grupos, en una dinámica rápida y divertida. La duración aproximada será de una hora.

Para facilitar la asistencia, la FACV tiene previsto fletar autobuses para los clubes que lo soliciten, siempre que puedan completar un vehículo y adaptarse a las rutas y puntos de encuentro establecidos por la organización.

