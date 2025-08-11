Gran éxito en la Tirada de Fira de Xàtiva con 57 tiradores participantes La actividad de tiro olímpico se consolida en la programación festiva con la 43 edición

R.X. Xàtiva Lunes, 11 de agosto 2025, 10:47 Comenta Compartir

El Club de Tir Olímpic La Costera ha celebrado este fin de semana la tradicional Tirada de la Fira d'Agost de Xàtiva. Un evento que se ha consolidado en el calendario festivo dado que ha llegado a su 43 edición y que este año ha contado con la participación de un total de 57 tirados provenientes de toda la Comunitat Valenciana.

El campeonato se ha disputado en las instalaciones del Club, situadas en el polígono de La Plana, en L'Alcúdia de Crespins y ha estado marcado por la gran afluencia de deportistas, el ambiente de compañerismo y un intenso calor que no ha restado entusiasmo a los presentes. La organización, impecable tanto en el desarrollo de la Tirada como en el almuerzo posterior, ha recibido el reconocimiento de todos los asistentes.

Durante la entrega de trofeos, contamos con la presencia del concejal de Deportes, Vicent Lluch Montaner, así como de la reina de la Fira, Irene Díez López, y su corte de honor, quienes fueron los encargados de hacer la entrega de trofeos a los premiados de cada categoría. Así, en Damas, la ganadora ha sido Ekaterina Bondarenko, con 512 puntos; en Sénior Primera: Manuel Selles Ferrandis, con 544 puntos; Sénior Segunda: Ignacio Aliaga Casanova, con 520 puntos; Sénior Tercera: Juan García López, con 496 puntos; en Veteranos: Salvador Pla Pérez, con 564 puntos; Veteranos Máster: Mario Aliques Estela, con 506 puntos y Veteranos Sénior, Martín Fernández Zapata, con 538 puntos.

Un año más, la Tirada de Feria ha demostrado ser una cita ineludible para los amantes del TIro olímpico, donde la competición, el compañerismo y la tradición se dan la mano para celebrar este deporte en un ambiente familiar y festivo.