La Generalitat invertirá 1,11 millones en la mejora de seis polígonos de la Costera Ivace+i modernizará infraestructuras y servicios en las áreas industriales de l'Alcúdia de Crespins, Canals, la Font de la Figuera, la Llosa de Ranes, Moixent y Llanera de Ranes

R. D. Canals Jueves, 25 de septiembre 2025, 11:45 Comenta Compartir

La Generalitat, a través de Ivace+i, ha concedido 1,11 millones de euros en ayudas directas para mejorar seis áreas industriales de la comarca de la Costera. Esta inversión se enmarca en la convocatoria de mejora de parques empresariales 2025-2026 y los polígonos de esta comarca que se verán beneficiados son los de l'Alcúdia de Crespins, Canals, la Font de la Figuera, la Llosa de Ranes, Moixent y Llanera de Ranes.

Esta convocatoria está dirigida a todos los Ayuntamientos de la Comunitat Valenciana, a los que se han destinado más de 52 millones de euros para impulsar y modernizar los espacios empresariales y seguir avanzando en el proceso de reindustrialización.

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, ha destacado la importancia de esta inversión en la Costera «para mejorar las instalaciones y servicios, así como renovar la imagen de los parques industriales de la comarca para que sean más atractivos y competitivos». Además, ha recordado que las ayudas tienen carácter anual o plurianual, que permitirá subvencionar proyectos para 2025 o bien para 2025 y 2026, «de manera que los municipios dispondrán de más tiempo para la planificación y ejecución de los proyectos de mejora».

Del dinero destinado a esta comarca, un total de 989.454 euros se asignarán a proyectos de mejora plurianuales en las áreas industriales El Canari de l'Alcúdia de Crespins, Les Moles-Sector 1 de Canals, Sant Cristòfol de la Font de la Figuera, El Salt de la Llosa de Ranes y Moinsa de Moixent. Estas localidades recibirán subvenciones con una cobertura del 74 % de las actuaciones a realizar en 2025 y del 100 % en 2026, lo que permitirá un impulso significativo en su modernización y competitividad de sus parques empresariales.

A todo esto hay que sumar que Ivace+i ha concedido una subvención de 129.799 euros para el proyecto anual de mejora y modernización del área industrial de Llanera de Ranes, que contará con una cobertura del 74 % de los trabajos a ejecutar.

Actuaciones subvencionables

Entre las actuaciones subvencionables en las áreas industriales de la Costera, destacan las mejoras viarias, que incluyen la reparación del firme de calles y zonas de aparcamiento, así como la renovación y ampliación de aceras. También se llevará a cabo la reparación o sustitución de arquetas e imbornales existentes, con el objetivo de mejorar tanto la seguridad como la funcionalidad de los viales.

Asimismo, se prevé el soterramiento de líneas de media tensión para reforzar la fiabilidad del servicio y minimizar el impacto visual. Además, se instalarán bombas de presión en depósitos de agua potable de los parques empresariales, con el fin de garantizar una mayor presión y mejorar el abastecimiento a las empresas.

También está prevista la puesta en marcha una red de incendios con bocas de agua estratégicamente distribuidas, contribuyendo así a la mejora de la seguridad en todo el recinto industrial y se implementará un sistema de videovigilancia a través de cámaras CCTV, conectadas directamente con la Policía Local para reforzar la seguridad y el control de accesos. Del mismo modo, se mejorará el alumbrado público mediante medidas de eficiencia energética y se llevarán a cabo mejoras en las zonas verdes y en las instalaciones deportivas de los polígonos, con la incorporación de máquinas de ejercicio saludable para fomentar el bienestar y la calidad del entorno laboral.