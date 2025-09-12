Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Instalación de una de las cámaras. LP

Gavarda refuerza la seguridad ciudadana con la instalación de cámaras de videovigilancia

El Ayuntamiento invierte 46.645,50 euros con fondos propios para dotar al municipio de un sistema de control que estará conectado con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

A. T.

Gavarda

Viernes, 12 de septiembre 2025, 08:26

Gavarda ha iniciado la puesta en marcha de un nuevo sistema de cámaras de videovigilancia con el objetivo de reforzar la seguridad en el municipio y garantizar la tranquilidad de sus vecinas y vecinos. En total se instalarán siete dispositivos en puntos estratégicos, cuidadosamente seleccionados para ofrecer una cobertura eficaz tanto en accesos como en áreas de mayor tránsito.

El sistema estará conectado a una central de vigilancia que únicamente podrá ser consultada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en caso de que exista una denuncia, garantizando de este modo la privacidad de la ciudadanía y ajustándose a los requisitos legales en materia de protección de datos.

La actuación supone una inversión de 46.645,50 euros, financiada íntegramente con recursos municipales. Para el Ayuntamiento, se trata de una apuesta clara por la modernización de los servicios y por la prevención de posibles incidencias en el núcleo urbano.

El alcalde de Gavarda, Vicente Mompó, ha señalado que esta medida responde a una demanda social: «Estamos trabajando para que Gavarda sea un municipio cada vez más cómodo, moderno y seguro. La instalación de estas cámaras es un paso más en esa dirección y una muestra de que seguimos avanzando en proyectos que repercuten directamente en la vida diaria de nuestras vecinas y vecinos».

Mompó ha subrayado también el esfuerzo económico que supone para el consistorio abordar esta inversión con fondos propios: «Nuestro objetivo es mirar siempre hacia adelante, planificando actuaciones que hagan de Gavarda un lugar mejor para vivir. Esta inversión es un ejemplo de cómo, con esfuerzo y buena gestión, podemos responder a las necesidades reales de nuestro pueblo».

Con la instalación de estas cámaras, Gavarda se suma a otros municipios que apuestan por tecnologías aplicadas a la seguridad ciudadana, consolidando un modelo de gestión local en el que la innovación se pone al servicio del bienestar de la población.

