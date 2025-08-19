Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El fútbol vuelve al campo de Carlet

El equipo cadete del club local inicia los entrenamientos tras la reconstrucción parcial de las instalaciones arrasadas por la dana

A. T.

Alzira

Martes, 19 de agosto 2025, 14:47

La nueva temporada deportivo está a punto de comenzar y con ella también se ponen en marcha algunas de las instalaciones que sufrieron las consecuencias de las inundaciones de octubre.

En Carlet, el estadio Riu Magre, que debe su nombre a que está ubicado junto al río que lo arrasó el día de la dana, ha acogido el primer entrenamiento tras su reconstrucción.

De esta forma, vuelve la actividad al campo de fútbol municipal de Carlet con el primer entrenamiento del Cadete del Carlet EMF CF. Tras los desperfectos sufridos, el Ayuntamiento de Carlet ha perimetrado y acondicionado la zona de juego para permitir el inicio de la pretemporada de los equipos de fútbol 11 de la ciudad, garantizando la seguridad de jugadores y permitiendo que las categorías formativas comiencen su preparación.

Aunque las instalaciones siguen en obras, ha sido esencial el esfuerzo y la colaboración entre los servicios técnicos y los clubes locales para acelerar la recuperación y ofrecer un campo completamente renovado y adaptado a las necesidades de la gente, señalan desde el Consistorio.

