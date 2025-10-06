Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Presentación de la programación formativa. LP

Fundació Caixa Ontinyent presenta «l'última moneda», un escape room financiero para jóvenes

La entidad inicia el programa de actividades formativas dirigidas a escolares y profesorado

R. X.

Ontinyent

Lunes, 6 de octubre 2025, 16:28

Con motivo del Día de la Educación Financiera, Fundació Caixa Ontinyent ha presentado este lunes el programa para el nuevo curso que contempla actuaciones para todos los grupos de edad. Como novedad, este año ha presentado «l'última moneda» un escape room financiero para jóvenes de 14 y 15 años, que tiene por objetivo aproximar conceptos financieros de forma lúdica, práctica e inmersiva.

Una acción que se suma a las actividades que ya están desarrollándose, como la formación de profesores, impartidos online a través de Cefire's de Valencia y Alicante, y que en el curso escolar 2024-2025 realizaron 158 alumnos; formación presencial y online para alumnado de Primaria y FP sobre emprendimiento, ciberseguridad y juegos de azar o apuestas, en las que en el último curso participaron más de 1350 alumnos; concurso de educación financiera para alumnos de 4t de ESO de la Comunidad Valenciana, en cuya última edición participaron 824 alumnos de 33 centros educativos de 24 poblaciones de la Comunidad Valenciana o teatro de marionetas para escolares de Primaria con más de 1.120 alumnos el último curso, entre otras.

Tal como ha explicado el presidente de Caixa Ontinyent, José Pla, se trata «de un programa que, desde que se puso en marcha en 2018, ha permitido el acceso a más de 200.000 personas. Mejorar los conocimientos financieros se traduce, en el ámbito personal y familiar, en un mayor bienestar, y en el ámbito laboral, empresarial o profesional, en mejores oportunidades de éxito».

Pla ha añadido que «es una iniciativa pensada para nuestra gente, nacida de la realidad de nuestro territorio y en constante evolución, que se adapta a la demanda y a las preferencias de sus usuarios. Ese es el valor incalculable de nuestra obra social».

Según Pla, «la educación financiera es una herramienta clave para el desarrollo individual y colectivo, y nuestro objetivo es continuar ampliando el programa para llegar a más personas, más edades y más pueblos. Seguimos avanzando con nuevas propuestas, como este escape room, porque crecer con la sociedad y acompañarla en sus transformaciones forma parte de nuestra manera de entender el territorio».

Por su parte, el Gerente de la Fundació Caixa Ontinyent, Roberto Sanz, ha destacado que el programa «cuenta con un enfoque claramente inclusivo, práctico y adaptado a la realidad de nuestras comarcas. Se trata de empoderar a las personas para que puedan tomar decisiones informadas, planificar su futuro y protegerse frente a los riesgos financieros».

