La Font de la Figuera contará en 2026 con un presupuesto de 2,3 millones de euros condicionado por el Plan de Ajuste aprobado en verano Las cuentas se aprueban por unanimidad de todos los grupos que también acuerdan una bajada de las retribuciones de los concejales

El Ayuntamiento de La Font de la Figuera contará el próximo año con un presupuesto de 2.365.197 euros tras su aprobación por unanimidad de todos los grupos que conforman la corporación municipal. Un hecho a destacar puesto que apenas ocurre en otros Consistorios.

Esa unanimidad ha sido posible porque, como manifestaron los portavoces de los grupos, se ha contado con ellos en la elaboración del mismo, pero también por el hecho de que el presupuesto está condicionado por el Plan de Ajuste que fue aprobado en verano, como consecuencia del remanente de Tesorería negativo.

«Estos presupuestos han sido vistos en varias comisiones, se han trabajado, creo, que bastante entre todos. Se ha intentado llegar al máximo consenso posible, todos hemos cedido y todos hemos hecho lo que hemos creído para intentar llegar a un acuerdo y traer esta propuesta de los presupuestos que necesita la Font de la Figuera», ha manifestado el alcalde, Elio Cabanes.

«Desde el Partido Socialista enfocamos estos presupuestos como los de la recuperación económica de este Ayuntamiento. No son los presupuestos que se permitan realizar inversiones de ámbito local, pero sí son los presupuestos que van encarados a intentar reducir esa deuda», ha indicado el portavoz del PSPV, Mariano Ferriz, quien ha agradecido que se hayan tenido en cuenta aportaciones como la partida del agua, la limpieza viaria en fiestas o mejora de caminos.

Ferriz, que es el concejal de Festejos, ha apuntado que asume el recorte de 44.000 euros en su área y ha lanzado un mensaje de tranquilidad y su compromiso para mantener «la dignidad de las fiestas del pueblo».

Austeridad por responsabilidad

El portavoz de Compromís, Adrià Gómez, ha reconocido que es la primera vez en esta legislatura que han estado en la elaboración del presupuesto y se ha contado con la formación. Al respecto ha indicado que «con el horizonte del plan de estabilidad, hemos hecho lo que hemos podido. Teníamos que revertir esta situación de alguna manera y creemos que los presupuestos van en esa línea».

Por su parte, Purificación Lluch, de Per La Font, ha incidido en que «más que los presupuestos que hubiéramos querido, son los que nos hemos visto obligados a consensuar porque el plan financiero nos ha marcado cómo y de qué manera tenían que ser» y ha apuntado que «la austeridad en ese sentido no es una opción ideológica, sino una obligación de buena gestión. Los presupuestos parten de una fotografía real de las cuentas. No se elaboran desde los deseos, sino desde las cifras».

Por otra parte, el pleno aprobó la rebaja de las retribuciones del alcalde, teniente de alcalde y concejales de cara al próximo año. Así el tercer teniente de alcalde se quedará en 1.000 euros y el resto de concejales pasará de cobrar 400 a 300 euros a partir del 1 de enero.

Plan de ajuste

El Ayuntamiento de La Font de la Figuera se vio obligado en junio a aprobar un plan de ajuste tras el informe de la liquidación del presupuesto 2024, que indicaba que el remanente de tesorería era negativo de 352.395,72 euros.

Eso representaba una situación de desequilibrio estructural e implicaba la inexistencia de la liquidez real para financiar los gastos generales del Ayuntamiento. Por todo ello, el Consistorio se veía en la obligación de elaborar un plan económico financiero para poder cumplir con el objetivo de estabilidad presupuestaria