Piscina municipal de Favara. LP

Favara se queda sin piscina en pleno verano

El Ayuntamiento cierra de forma provisional las instalaciones al carecer de inspecciones desde 2015

A. Talavera

Alzira

Lunes, 11 de agosto 2025, 11:06

En el mes de agosto y en plena ola de calor, Favara se queda sin piscina. El Ayuntamiento ha anunciado este lunes es cierre provisional de las instalaciones por carecer de inspecciones actualizadas y de la documentación en regla.

El técnico municipal ha constatado que no existe un proyecto de actividad que garantice el cumplimiento de la normativa vigente de las piscinas públicas. Un recinto que lleva funcionando desde la década de los 90, con inspecciones técnico-sanitarias favorables. Sin embargo, el Ayuntamiento explica que desde 2015 no hay inspecciones sobre la instalación eléctrica ni documentación técnica necesaria que garantice «completamente la seguridad, accesibilidad y adecuación ambiental» de estas instalaciones.

Por ello, se ha acordado cerrar de forma provisional estas piscinas descubiertas hasta que se elabore un proyecto técnico de actividad, se tramite y se apruebe la documentación correspondiente y se ejecuten las actuaciones necesarias para garantizar todas las condiciones legales y de seguridad.

«El Ayuntamiento de Favara adoptará todas las medidas necesarias para que este proceso se realice con la máxima celeridad posible con el objetivo de reabrir las instalaciones en condiciones óptimas para el uso pública», han apuntado en un comunicado.

