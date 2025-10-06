Una exposición fotográfica muestra la Xàtiva de Estellés a través de la mirada de los escolares Se inaugura este miércoles y podrá visitarse hasta el 31 de octubre en el Centro de Adultos

Este miércoles se inaugura en el Centro de Educación de Personas Adultas de Xàtiva una exposición fotográfica resultado de las instantáneas que los escolares de los distintos centros educativos de la ciudad han realizado en el marco de la actividad 'Passejades escolars per Xàtiva amb Estellés', dentro de las actividades para conmemorar el centenario del poeta y periodista valenciano.

La actividad, impulsada por la asociación Amigos de la Costera-Instituto de Estudios Comarcales, junto con la concejalía de Educación del Ayuntamiento y varios miembros de la Agrupación Fotográfica de Setabenses Aficionados (AFSA), ha permitido al alumnado realizar rutas literarias relacionadas con la obra Xàtiva de Estellés, que ahora se verán inmortalizadas en las fotografías de la exposición.

Cabe recordar que para esta conmemoración, Amics de la Costera ha realizado numerosas actividades como la publicación y presentación de varios libros (Xàtiva, Paseo por Xàtiva con Vicent Andrés Estellés, Tiempo vencido. Homenaje a Estellés), un encuentro de escritores y escritoras, una visita guiada por el Burjassot de Estellés, conferencias, recitales poéticos y exposiciones como 'Paseos con Estellés' propiciada por la Cátedra Miró de Arte Contemporáneo de la Universidad de Alicante; así como 'A mi acorda un dictat', con un planteamiento pedagógico, con la que se ha pretendido documentar la conexión de la vida y obra del escritor con la ciudad y el patrimonio monumental de Xàtiva.

Temas

Valenciano

Xátiva