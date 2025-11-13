Estudiantes, Valencia, Joventut y CB Genovés jugarán una nueva edición del Torneo Cadete Femenino de Baloncesto La localidad de la Costera acogerá el encuentro el próximo 25 de noviembre coincidiendo con el Día Contra la Violencia de Género

R. X. Genovés Jueves, 13 de noviembre 2025, 11:20

El Club Baloncesto Genovés acoge una nueva edición del Torneo Cadete Femenino en el que participarán Estudiantes, Valencia Básket, Joventut de Badalona y el club anfitrión. La fecha elegida, el 25 de noviembre, no es por casualidad. Según explican desde el club, «es una fecha que todas querríamos no conmemorar, una fecha que denuncia injusticias de una sociedad machista».

Y es que, según indican, el C.B. Genovés desde 2003 organiza torneos de ámbito estatal, incluso varias veces le han convertido en internacional, pero siempre para equipos masculinos. Hace varias temporadas que el club potenció su línea femenina y decidió impulsar el torneo cadete femenino. Un torneo que ya va por la quinta edición y que hace que el club busque que cada vez se hable más en femenino.

«Los torneos han sido siempre una ventana para mostrar todo lo que el club quiere conseguir aprovechando el baloncesto como excusa, y los torneos femeninos han de seguir esta línea», aseguran.

Este torneo, esta cuarta edición, se presenta con «la ilusión de ir cumpliendo etapas en un club que pretende ser más justo y que tiene como una de las prioridades hablar en femenino. Después de mucho trabajo se ha conseguido tener una sección femenina que supone una sensatez de identidad del propio club, de un trabajo con sentido. Un club que quiere tener nombre femenino y reivindicar la igualdad entre todas las personas».