Unos 40 establecimientos participan en una nueva edición de la Feria Comercial de Canals La cita es el fin de semana del 18 y 19 de octubre en la Avenida Vicente Ferri

La concejalía de Promoción Socioeconómica del Ayuntamiento de Canals ha preparado la celebración de una nueva edición de la Feria Comercial, que tendrá lugar los días 18 y 19 de octubre.

La avenida Vicente Ferri acogerá una vez más esta iniciativa que fomenta las compras en negocios locales y da a conocer al vecindario la oferta existente de empresas relacionadas con el sector servicios.

La Feria Comercial de Canals es una de las citas más importantes del sector en la comarca de La Costera, y atrae en cada edición un alto nivel de participación tanto de negocios y entidades como de público, ya sea de Canals o venido de los pueblos vecinos.

Cerca de 40 stands de comercios, asociaciones y empresas de servicios presentarán estos dos días sus productos, ofertas y promociones durante todo el fin de semana. Al mismo tiempo, mayores y niños podrán disfrutar de un ambiente festivo con música y actuaciones que serán coprotagonistas de la jornada.

La feria empezará el sábado a las 10.00 h con un pasacalle a cargo de la Asociación Musical Canalense, que dará el pistoletazo de salida al evento. Como novedad, la Mancomunidad La Costera- Canal participará por primera vez en la feria ofreciendo un taller de chapas y una actividad de creación de una maceta de germinación reciclada, los cuales estarán destinados a todos los públicos. Además, la empresa Mirada Circular llevará a cabo la actividad de aprendizaje ambiental «Sensibilitza't» para concienciar en la población sobre las ventajas del reciclaje.

Las asociaciones locales también tendrán un papel destacado en la programación. AFA Canals, ASCADIS, la Asociación Musical Canalense y la Brass Band ofrecerán varios talleres de manualidades abiertos a todos los asistentes. En cuanto al ámbito deportivo, a las 12.30h el club deportivo canalí Do Chang, con casi 50 años en el mundo deportivo local, realizará una exhibición de taekwondo en el cual participarán alumnos del club. Además, durante la mañana del sábado, el club local de balonmano organizará una actividad destinada a todas las edades para dar a conocer este deporte y fomentar su participación.

La música tendrá también un espacio destacado dentro de la programación. El público podrá disfrutar de dos actuaciones musicales el sábado. La primera de ellas la protagonizará la Brass Band AMC a las 17.00 horas, y la otra el grupo local de pop-rock Bristol's a las 20.30 horas,

El domingo, 19 de octubre, la feria abrirá sus puertas a las 10 horas de la mañana. A las 11 horas volverá el taller de chapas de la mano de la Mancomunidad La Costera- Canal. A continuación, el grupo de Danzas Canyamars amenizará el cierre de la Feria con un encuentro infantil de danzas.

La Feria Comercial de Canals, con más de diez años de historia y una periodicidad bianual, es todo un referente en el territorio en cuanto al fomento de la economía local.

