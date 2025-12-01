Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Joan Carles Ventura. LP

El escritor Joan Carles Ventura presenta en Xàtiva este jueves su libro 'Planeta indultat'

La obra muestra las Fallas a través de los ojos de alienígenas

R. X.

Xàtiva

Lunes, 1 de diciembre 2025, 16:05

La sala de conferencias de la Casa de Cultura de Xàtiva albergará este jueves 4 de diciembre, a las 19.30 horas, la presentación del libro 'Planeta indultat', del escritor Joan Carles Ventura, una actividad organizada por la falla Avinguda Selgas i Adjacents y que contará con la presentación del periodista y escritor setabense Xavi Aliaga.

'Planeta indultat', Editorial Bromera, es una historia satírica con toques de sainete cosmicómico, una hilarante historia astral que nos invita a mirar, con ojos de extraterrestres, unas costumbres populares que no siempre resultan fáciles de entender cuando se observan desde fuera.

Con una voz ácida y mordaz, Joan Carles Ventura propone redescubrir nuestras tradiciones desde la óptica de la ciencia ficción de serie B, en clave de humor delirante y al ritmo de espectáculo pirotécnico, mediante unos alienígenas llegados de una galaxia muy lejana que aterrizan en Valencia en plenas Fallas, concretamente en el campo de Salvaorito, en plena comarca de la Ribera, quien hará de guía para que conozcan esta fiesta tan característica de nuestra tierra.

Joan Carles Ventura (Sueca, 1978) es un escritor profesional que ha trabajado como guionista, redactor y directivo de programas de televisión en À Punt, IB3, TVE, Telemadrid, Castilla-La Mancha TV, Punt Dos y Canal 9. El escritor de la Ribera se ha dedicado desde siempre a idear historias y relatos de ficción. Su producción literaria se inició con la publicación de su primera novela, Camins dubtosos (2018), un thriller ambientado en tierras valencianas, a la cual siguió Em diuen Fletxa (2019, Premio Memorial Agustí Vehí). Con Estira el fil, Ariadna (2020, Premio Ciutat de Torrent), publicó su primera obra dirigida a un público juvenil. También destacan otros títulos como Un món per guanyar (2021), Fletxes desviades (2022, Premio València Negra), Cròniques distòpiques (2022) y su libro más reciente, Planeta indultat (2025).

