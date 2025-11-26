El escritor Bob Pop participa en el primer Festival Literario LGTBIQ+ de Xàtiva Bajo el título 'Lletres Dissidents', el evento pretende reivindicar la literatura como espacio de diversidad, libertad y memoria

Xàtiva celebrará los días 28 y 29 de noviembre «Lletres Dissidents», su primer Festival Literario LGTBIQ+, una propuesta pionera en la Comunitat Valenciana que reivindica la literatura como espacio de diversidad, libertad y memoria.

Impulsado por la Asociación Arc de Sant Martí LGTBIQ+ de Xàtiva y alrededores y la Librería Xàtiva, el festival cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Xàtiva, de la Asociación La Vall Diversa y de la Federación Diània. La campaña gráfica es obra de la ilustradora setabense Helena Moral.

«Lletres Dissidents» quiere convertir a la ciudad de Xàtiva en un punto de encuentro entre personas lectoras, autoras, activistas y comprometidas con la cultura y los derechos humanos. Un fin de semana para celebrar las voces que cuestionan y transforman. Toda la programación es gratuita y de entrada libre y está abierta a toda la ciudadanía.

Las actividades arranca este viernes, 28 de noviembre con la conferencia inaugural «Palabras que liberan» a cargo de Bob Pop y bajo la moderación de Rocío Saiz, en la Casa de la Cultura de Xàtiva, a las 19.30 horas. Una conversación sobre literatura, humor, memoria y disidencia como formas de resistencia.

El sábado 29 de noviembre, a las 11.30 horas, en la Librería Xàtiva tendrá lugar el club de lectura con «Otra versión de ti» de Inés Martín Rodrigo, y moderado por José Terol, una lectura compartida sobre identidad, pérdida, amor y reconstrucción personal. La obra, galardonada con el Premi Nadal, explora la memoria emocional y las múltiples versiones que habitan dentro de cada persona.

También el 29 de noviembre, se desarrollarán un cuentacuentos y una ruta. Por un lado, a las 12.00 horas, en la calle Botigues, se llevará a cabo un cuentacuentos por la diversidad, con la colaboración de la Asociación La Vall Diversa, con historias para celebrar la pluralidad de identidades y modelos familiares, pensadas para todas las edades. Por otro, a

las 17.30 h, con punto de quedada y de salida en la Font del Lleó de Xàtiva, se realizará la ruta literaria «Amor, afecto e historia sin prejuicios», un recorrido por espacios emblemáticos de la capital de La Costera para descubrir libros, leyendas y textos que han hecho de Xàtiva un escenario de amor libre y memorias diversas.

El Festival «Lletres Dissidents» nace con la voluntad de consolidarse como un espacio cultural estable que dé visibilidad a las voces disidentes y fomente la reflexión colectiva sobre la diversidad, la libertad y la memoria. Palabras que abrazan. Palabras que cuestionan. Palabras que liberan. Xàtiva os espera para compartirlas.