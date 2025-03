El equipo de gobierno de Llanera de Ranes rechaza la propuesta de consulta sobre el CRA la Costereta en un pleno tenso

B. González Xàtiva Miércoles, 26 de marzo 2025, 10:20 Comenta Compartir

Una sesión tensa y de ataques a la oposición. Así resumen los asistentes el pleno municipal celebrado en el Ayuntamiento de Llanera de Ranes en el que la mayoría absoluta del equipo de gobierno de Ciudadanos tumbó la moción presentada por el Partido Popular instando a realizar una consulta a las familias sobre la separación del municipio del CRA La Costereta.

El debate llegó a su punto más caliente en el turno de ruegos y preguntas, cuando el portavoz del PP, Quique Esteve, interpeló al alcalde, Vicente Lluch, para pedirle explicaciones sobre la decisión de abandonar el CRA, después de que, como adelantó a LAS PROVINCIAS, se sintieran utilizados y engañados por la argumentación que el alcalde les dio y por la que, en un principio, votaron a favor de la salida y tras conocer la polémica surgida.

Esteve expuso las más de 400 firmas recogidas sólo en Llanera en contra la salida, dos votos negativos del Consejo Escolar y la oferta de Conselleria de mantener todas las líneas educativas en Llanera sin necesidad de abandonar el CRA. «Los padres deben decidir sobre la educación, no los políticos», afirmó el concejal del PP.

Ante estos argumentos, el alcalde Vicente Lluch, lejos de dar una respuesta clara, pasó al ataque. Primero, intentó desacreditar al portavoz popular recordando reuniones privadas y afirmaciones del pasado. Esteve asegura sentirse «decepcionado» y califica de «deplorable la falta de respeto» del primer edil. «No me contestó nada, sólo atacó a lo personal y desvió la atención hacia otros temas que no venían a cuento».

El debate siguió subiendo de temperatura cuando Vicente Lluch acusó a los grupos de la oposición de traicionar al resto de concejales y al pueblo de Llanera con su cambio de opinión. Algo que, según los portavoces de PP y de UCIN, reiteró en varias ocasiones a lo largo del pleno.

Al respecto, el portavoz de UCIN, Vicente Martinez, recordó que el número de firmas en contra de la separación supera en un 60% al total de votos en las elecciones. «Si el censo tiene 800 personas y más de 400 están en contra de la separación, ¿vale la pena romper un modelo de éxito de más de 40 años sin necesidad?«, preguntó. El alcalde, una vez más, eludió la cuestión y volvió a los ataques personales. »Yo tendría vergüenza ajena de estar donde está vosotros«, aseguró.

El pleno también contó con intervenciones del público asistente, que exigió explicaciones sobre el proceso y recordó al gobierno municipal que el Consell Escolar, máximo órgano representativo de la comunidad educativa, ha votado en dos ocasiones en contra de la separación. Lejos de dar una respuesta clara, Lluch insistió en que «no va a hablar del tema hasta que Conselleria se pronuncie».

No obstante, entre los argumentos expuestos por el equipo de gobierno, el alcalde aseguró que desde Conselleria le habían trasladado que no entendían cómo Llanera había «aguantado tantos años» en este modelo educativo y la concejala de Educación, Mª José Palop, indicó que se habían asesorado y habían consultado antes de tomar la decisión. Afirmaciones para las que, aseguran, no aportaron ningún documento.

Desde AFA lamentan la actitud del alcalde y su equipo de gobierno, optando por las descalificaciones en lugar del diálogo y de no dar una respuesta clara y fundamentada que justifique la decisión de la que, asegura, se ha demostrado, no quiere nadie. Ya anunciaron una nueva manifestación que convocarán a lo largo de esta semana.

Y es que la Conselleria de Educación debe dar a conocer en breve la decisión puesto que desde el pasado 20 de marzo está abierto el plazo de matriculación en los colegios.