Más de 30 entidades reciben una mención de Alzira por su labor voluntaria en la dana La ciudad celebra un acto para reconocer el trabajo solidario tras la tragedia

A. Talavera Alzira Viernes, 5 de diciembre 2025, 16:27

Alzira ha celebrado el Día Internacional del Voluntariado con un acto especial donde se ha mostrado la solidaridad con los pueblos damnificados por la dana. Ha sido un día de agradecimientos y reconocimiento a empresas, instituciones, asociaciones y todas aquellas personas que en aquellos momentos centraron su energía y sus manos en ayudar.

El Ayuntamiento de Alzira ha celebrado este acto para hacer entrega de una mención de reconocimiento por la labor realizada en 36 agrupaciones. El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, ha comenzado esta celebración con la mención especial de los representantes de las fuerzas de seguridad, por su dedicación y esfuerzo en las labores de seguridad, rescate y recuperación. Y en este caso representadas por el Consorcio Provincial de Bomberos, Guardia Civil, Policía Local de Alzira y Policía Nacional.

Además, el alcalde ha explicado que «la dana mostró nuestras debilidades como sociedad, la necesidad de mejorar los mecanismos de prevención y respuesta, así como los límites de un modelo de desarrollo que nos hace vulnerables frente a las emergencias ambientales«.

Domínguez ha añadido que esta situación demostró que las instituciones, las administraciones y la sociedad en su conjunto debe asumir una responsabilidad compartida para evitar que tragedias así se repitan. En medio de esta situación de miedo nació la fuerza del voluntariado representado en todos estos colectivos y entidades, pero también la fuerza del voluntariado anónimo, al que también le ha dado las gracias.

Por lo que respecta al voluntariado, se ha reconocido el esfuerzo solidario de la asociación empresarial de Alzira y de varias empresas que colaboraron en la logística necesaria, preparando comidas ofreciendo espacio o vehículos para transporte. Asimismo, también se ha hecho un reconocimiento colectivo a numerosas asociaciones y agrupaciones de Alzira; en representación de todos los clubes deportivos y a la Junta Local Fallera en representación de las fallas.

También se ha reconocido el trabajo de doce entidades como la Junta Coordinadora de Barrios y Partidas, Protección Civil, la asociación de Jubilados y Pensionistas El Júcar, El Norte Perdido, la asociación Medioambiental Murta y Casella, Cáritas Interparroquial, el Centro Cultural Islámico, Cruz Roja, Sembrem, el VACIF, la Comisión de Juventud de la Junta de Hermandades y Cofradías de Alzira o el Consejo de la Juventud.

Para finalizar los más jóvenes han cobrado protagonismo por su energía y su esfuerzo durante estos días, y en este caso en Alzira, el reconocimiento ha ido a parar a los institutos Luís Suñer, José María Parra, La Murta y Rei En Jaume. Además, la presidenta de la Mancomunitat de la Ribera Alta, Paqui Monparler, ha explicado que la placa conmemorativa que se otorgó a la juventud alzireña el pasado mes de octubre como agradecimiento al voluntariado de Alzira y de la Ribera Alta, y que hoy se ha colocado en la entrada del polideportivo Fontana Mogort.