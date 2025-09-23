Ens Uneix reprocha la alianza de PSPV y Compromís con Vox en la Diputación para tumbar una subvención para Ontinyent La agrupación local de Compromís responde a Natàlia Enguix que si su pacto en el gobierno de la institución provincial está fracasando «es fruto de su incoherencia»

B. González Ontinyent Martes, 23 de septiembre 2025, 20:44 Comenta Compartir

La diputada provincial de Ens Uneix, y vicepresidenta primera de la Diputación, Natàlia Enguix reprocha a PSPV-PSOE y Compromís su alianza con Vox para tumbar un paquete de inversiones para los municipios.

Enguix critica la «incoherencia» de ambas formaciones y muestra su sorpresa porque «después de escuchar lo que decía el compañero de Compromís de intentar aislar a Vox, hemos vivido cómo se han aliado con ellos para tumbar inversiones para los pueblos.

Desde Ens Uneix se recuerda que una de esas subvenciones era para la reforma de la Calle del Altet de Sant Joan de Ontinyent, conocida popularmente como la Calle de la Pilota, «una calle que se utiliza como instalación deportiva desde los años 40.

La formación municipalista reclama a los portavoces locales socialista y nacionalista que expliquen públicamente si comparten la decisión tomada por sus compañeros en la Diputación y si consideran justificada la alianza con Vox para impedir una inversión como ésta para la ciudad y su patrimonio urbanístico y deportivo.

Desde Compromís per Ontinyent la respuesta no se ha hecho esperar y también tacha de incoherente la postura de Ens Uneix. «Si su pacto con PP y Vox está fracasando es fruto de su propia incoherencia», indican y recuerdan que «el único partido que se ha aliado con la derecha y la extrema derecha derecha después de presentarse a las elecciones como progresista ha sido Ens Uneix en el gobierno de la Diputación».

La formación nacionalista ha pedido a Ens Uneix que «asuma su responsabilidad como gobierno y que no culpe a la oposición.No pueden pretender colgarse todas las medallas cuando las cosas les van bien y echar balones fuera y no asumir ninguna responsabilidad cuando las cosas les van mal».

Compromís reprochaba que la Diputación haya recuperado «la política clientelista de Alfonso Rus» y que se utilice para repartir dinero a dedo en función de criterios estrictamente políticos. Y eso, señalan, «es ir en contra del espíritu del gobierno progresista que presidió el propio Jorge Rodríguez, con el apoyo de Compromís, Socialistas, EUPV y Valencia En Comú».