Ens Uneix condena las pintadas en Ontinyent pero lamenta el «oportunismo político» de los socialistas

Ens Uneix ha condenado las pintadas en las que se instaba a «matar» a los socialistas aparecidas este domingo en Ontinyent y que atribuye a la «extrema derecha». Lo ha hecho en un comunicado en el que también reprueba las pintadas que han aparecido en el mural de la piscina municipal de Benicolet dedicado a la diversidad sexual, religiosa, étnica y cultural.

La formación municipalista reclamaba «unidad ante los discursos del odio». La secretaria local de Ens Uneix y Vicepresidenta 1ª de la Diputación de Valencia, Natàlia Enguix señalaba que «estas pintadas pretenden generar miedo a las personas que defendemos una sociedad democrática y de convivencia. Los responsables políticos tenemos el deber de aislar la extrema derecha, sobre todo en las instituciones, y evitar que condicione la acción política. Más allá de condenar, debemos tener claro que los partidos democráticos tenemos que estar al mismo lado«.

No obstante, Enguix lamentaba que el secretario de organización del PSPV, Vicent Mascarell, «quiera hacer de unos hechos tan lamentables oportunismo político, atacando al Ayuntamiento de Ontinyent gobernado por Ens Uneix». Al respecto, ha indicado que el Consistorio procedió de inmediato a borrar las pintadas y le recuerda que la formación ya había publicado un comunicado de condena por redes sociales.

«En temas tan delicados hay que ser más serios y actuar unidos, no buscar rédito partidista», concluía.

Con respecto a las pintadas de Benicolet, donde gobierna precisamente Ens Uneix, el Ayuntamiento también emitió esta mañana un comunicado condenando los hechos. En concreto, mostraba «su profunda indignación» por los hechos vandálicos en un mural que fue inaugurado hace apenas quince días y que fue realizado gracias a una subvención de la Generalitat para Arte Urbano en materia de diversidad.

Un mural que pretende transmitir valores de respeto y convivencia reflejando las distintas formas de diversidad. «El Ayuntamiento condena con toda rotundidad estos hechos que representan una agresión contra la tolerancia, la inclusión y la convivencia pacífica. No permitiremos que actos incívicos e irrespetuosos ensucien la imagen de nuestro municipio ni el mensaje positivo que queremos transmitir», asegura en un comunicado el Consistorio.

Las pintadas ridiculizan la identidad de género con frases como «Soy un zorro, pero me siento gallina. Es mi nueva identidad. Exijo entrar al gallinero» o «El respeto a la orientación sexual es una cosa muy diferente al hecho de inseminar ideas al respeto a edades tempranas».

Frases negacionistas del cambio climático: «Nuestro clima no está cambiando, está siendo modificado» o de pandemias: «Todas las plandemias son gracias a los cuentagios».

También contra la inmigración: «Cuando dentro de unos años, la minoría musulmana no sea residual en España, empezaremos a entender de qué iba todo eso de la diversidad y el multiculturalismo».