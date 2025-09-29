Enguera suspende los actos festivos por la alerta naranja Este domingo no se celebró ya la suelta de vaquillas y el toro embolado| Varios ayuntamientos de la Costera y la Vall d'Albaida han suspendido las clases

Enguera ha suspendido los actos de sus fiestas patronales programados para este lunes, día del patrón, San Miguel. El Ayuntamiento lo ha dado a conocer a través de un comunicado por las redes sociales, dado la alerta meteorológica de nivel naranja por fuertes lluvias y nivel naranja por tormentas.

Los actos religiosos previstos en la iglesia sí se celebran como la Eucaristía en la parroquia a las 12 horas, en honor al patrón. La procesión prevista para la tarde se traslada a este martes, que también es festivo en Enguera por el día de la patrona, la Virgen de Fátima y está previsto, si no hay nueva alerta meteorológica, que salgan las dos imágenes por las calles del municipio.

Anoche ya se suspendieron los actos taurinos previstos: la suelta de vaquillas, prevista para las 16.45 horas y el toro embolao, previsto para las 00.30 horas de la madrugada.

El Consistorio, ha pedido a la población que extreme las precauciones y evite la circulación por ramblas y barrancos inundables por la peligrosidad que entraña.

Cabe recordar que desde la 8 de esta mañana y hasta las doce de la noche hay aviso nivel naranja por lluvias que podrían llegar hasta los 100 litros por metro cuadrado en 12 horas, aunque la acumulación se podría producir en pocas horas y Emergencias de la Generalitat ha activado el nivel naranja por riesgo debido a las precipitaciones y tormentas.

Algunos ayuntamientos de las comarcas de la Costera, la Canal, la Vall d'Albaida suspendieron este domingo las clases para este lunes como Canals, l'Alcúdia de Crespins, Barxeta, Moixent, la Llosa de Ranes, Navarrés, l'Olleria o Benigànim.

Hasta el momento, el municipio donde más está lloviendo en las tres comarcas es Barxeta, con cerca de 35 litros por metro cuadrado, según datos de Avamet. En Llocnou d'En Fenollet van 12 y 11 en Pinet.

Todos los municipios han tomado medidas, como el cierre de parques e instalaciones deportivos y han pedido precaución a la ciudadanía a la hora de los desplazamientos.