Enguera debate convocar una consulta sobre los festejos taurinos La propuesta fue impulsada por el PSPV en una moción plenaria, que secundó el concejal de Pl@ce con el voto en contra del PP | La Peña Taurina la considera un ataque directo

El vecindario de Enguera está invitado este viernes a participar en una reunión informativa sobre la convocatoria de una posible consulta sobre los festejos taurinos que se celebran en las fiestas de San Miguel. No sería una consulta para decidir sobre si se mantienen o no los festejos. Se preguntaría sobre su celebración junto a las fiestas patronales o el cambio de ubicación de los festejos que se celebran en el centro del pueblo. En la reunión se abordarán las posibles preguntas que se harían.

La propuesta de la consulta fue impulsada por el grupo municipal socialista en el pleno del mes de enero con el objetivo de mejorar la seguridad, sobre todo, después de la muerte de una vecina en los festejos de 2024.

«Los festejos en las calle son incontrolables y aunque se han incrementado las medidas de seguridad, los voluntarios de las peñas no pueden estar pendiente de más del millar de personas que se congregan», asegura Jesús Úbeda, portavoz del PSPV.

Úbeda insiste en que la intención del PSPV no es acabar con los festejos, sino de cambiarlos de lugar y dejar el centro del municipio libre para organizar otro tipo de actividades. «Creemos que se podría acondicionar un solar para estos festejos que permitiría tener un mayor control y seguridad. Cadafales con un acceso y una salida. Entendemos que esta propuesta es valiente y que hay que darle a la gente el poder de decisión. Las ordenanzas municipales permiten realizar consultas de este tipo a través de la plataforma Enguera Decide», subraya.

El Partido Popular se mostró desde el primer momento contrario a la consulta, basándose en la tradición, pero, sobre todo, en las medidas de seguridad implementadas. «Hemos instalado un sistema de altavoces para avisar del cambio de animal, de si hubiera alguna incidencia para parar el espectáculo. Hemos nombrado al jefe de la Policía Local jefe de festejos y se han marcado líneas de seguridad en todos los accesos e incrementado la vigilancia en el tema de la participación de menores», subraya el concejal de Cultura y Fiestas, Matías Almela.

Desde el PP consideran que no es oportuno el debate sobre el cambio a otro lugar de los festejos, como propone el PSPV. «Cambiarlo a un lugar que no se sabe, que tampoco sabemos el coste que supondría y, sobre todo, que no garantiza que la gente disfrute del festejo como lo hace ahora», señala Almela.

La moción del PSPV fue secundada por el concejal de Pl@ce, Miguel Juan, socio de gobierno del PP en el Ayuntamiento, quien consideró importante preguntar a la ciudadanía sobre los bous al carrer, «sobre todo con el motivo de celebrarlo en las fiestas patronales». No obstante, el planteamiento que Juan hizo en el pleno fue que las preguntas de la consulta fueran consensuadas con la población.

Así, en una primera reunión celebrada en el mes de abril con asociaciones y colectivos, según explica Miguel Juan, los participantes propusieron una serie de preguntas, entre ellas si los festejos seguían celebrándose en las fiestas de San Miguel; si ampliar los actos en los festejos o si se modifica o no el recorrido. También se planteó preguntar sobre el toro embolado.

«Todas esas preguntas se expondrán a los vecinos este viernes, ofreciéndoles toda la información y en la que incluso pueden proponer nuevas cuestiones para la consulta», señala Juan.

«No» a la consulta de la Peña Taurina

A esa primera reunión asistió la Peña Taurina de Enguera que consideran la consulta «un ataque directo a los festejos taurinos». El presidente de la Peña, Enrique Milla, defiende que desde hace más de 150 años los festejos en Enguera se celebran en las plazas del centro del municipio.

«¿Por qué no preguntan por las orquestas o por la hoguera de San Antón? Hay otras cosas más importantes que preguntar al pueblo», asegura y recuerda que cada año hay más afición. «Son ya 42 los cadafales que se montan», por lo que no entienden el por qué de este debate ahora. «Vamos a pelear para que no haya consulta, pero si la hay, tiene que ser presencial y no online», insiste.

La reunión es a las 20 horas en la Casa de la Cultura del municipio y se espera una gran asistencia.