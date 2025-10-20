Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Oreja de Van Gogh y Aitana retrasan la venta de entradas para el Roig Arena por la caída de Amazon Web Services
Efectos de la dana en uno de los municipios afectados. LP

EMMA, un proyecto europeo para que los ayuntamientos puedan coordinar el voluntariado en emergencias

Esta iniciativa del Consorci de la Ribera proporcionará un conjunto de herramientas para reforzar las competencias del personal municipal

A. Talavera

Alzira

Lunes, 20 de octubre 2025, 13:02

Comenta

El Consorci de la Ribera, formado por las mancomunidades de la Ribera Alta y la Ribera Baixa, está poniendo en marcha desde este mes de octubre el proyecto europeo EMMA. Financiado por la Unión Europea a través del programa ERASMUS+, la iniciativa tiene como objetivo abordar una serie de retos en cuanto a la gestión y coordinación eficaces del voluntariado durante las emergencias climáticas en municipios pequeños y medios.

En este proyecto europeo, el Consorci de la Ribera actúa como coordinador y tiene como socios el Ayuntamiento de Cullera y cuatro instituciones internacionales. Se trata del Consorzio Scuola Cominitó Impresa de Italia, Telewandre ApS de Dinamarca, la Universidadea Lucian Blaga Din Sibu de Rumania y el municipio de Lake Plastira de Grecia.

El proyecto se centra específicamente en las ineficiencias y dificultades de coordinación frente a las catástrofes. Por tanto, la meta de EMMA es proporcionar un sistema de formación para los empleados municipales en la gestión de los voluntarios durante las operaciones de socorro. Concretamente, se pretende proporcionar un conjunto de herramientas de información y formación para reforzar las competencias del personal que normalmente se dedica a otras tareas pero también participa en la coordinación del voluntariado ciudadano. Hay que tener en cuenta que cuando el número de empleados es reducido, todos deben responder en caso de emergencia.

EMMA implementará sistemas que permiten registrar y gestionar de forma eficiente a los voluntarios, una planificación de recursos y necesidades para que los municipios puedan anticiparse a la catástrofe y una mejora de la comunicación a la ciudadanía. También establecerá protocolos para garantizar la seguridad de las personas voluntarias a nivel físico y psicológico. Además, se prevé reforzar la coordinación de los municipios con las ONG y los organismos de protección civil, proporcionar formación y herramientas para la gestión de equipos, supervisar y evaluar la eficacia de la ayuda a quien la necesita y promover la motivación y participación en el voluntariado. Las tecnologías como la inteligencia artificial y la realidad aumentada tendrán un papel clave.

La previsión contempla como resultados importantes cambios en las prácticas organizativas, las competencias del personal de los ayuntamientos y la preparación de la comunidad. Concretamente, se prevé una mejora de las habilidades del personal municipal en la coordinación de voluntarios durante las emergencias climáticas, la integración del sistema de formación EMMA en los planes de formación interna del Consorci de la Ribera y las mancomunidades y la difusión del conjunto de herramientas EMMA en los municipios de la comarca.

La duración de las iniciativas será de 24 meses, pero todos los materiales desarrollados durante la ejecución de EMMA estarán a disposición de los municipios y del público y serán utilizados para formar a la ciudadanía después de que el proyecto finalice.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet anuncia posibles rachas muy fuertes de viento y chubascos en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  2. 2

    El peligro oculto bajo tierra de los ficus de Colón
  3. 3

    Pura, la anciana de 97 años que lleva un año sin pisar la calle en Paiporta: «No quiero bajar mientras viva»
  4. 4 Así son las mejores patatas bravas de Valencia
  5. 5

    Edwards Lifesciences inicia la cuenta atrás para empezar a salvar 50.000 vidas al año desde Moncada
  6. 6

    La misma riada, 75 años después
  7. 7 Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones
  8. 8

    Perfil de un asesino en serie: «Tenía un control absoluto de sus emociones y nunca me habló de familia, amigos o de Valencia»
  9. 9 Andy Morales confirma la pelea con Lucas en el concierto de Mérida
  10. 10 El SEPE publica miles de vacantes para trabajar en colegios sin oposición y sin necesidad de experiencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias EMMA, un proyecto europeo para que los ayuntamientos puedan coordinar el voluntariado en emergencias

EMMA, un proyecto europeo para que los ayuntamientos puedan coordinar el voluntariado en emergencias