Educación no ha iniciado la reconstrucción de los tres colegios afectados por la dana en la Ribera Compromís alerta que la Conselleria recorta el 70 % profesorado de refuerzo en la comarca y que están pendientes de invertir 55 millones de euros en obras de mejoras

A. Talavera Alzira Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:30 Comenta Compartir

Tres colegios fueron los afectados de forma más grave por la dana en la comarca de la Ribera Alta. Dos de ellos, en Alginet y Algemesí, deben ser reconstruidos por completo y un tercero, en l'Alcúdia, reformado uno de sus pabellones. Sin embargo, un año después la reconstrucción todavía no ha comenzado. Así lo ha denunciado el portavoz de Educación de Compromís en Les Corts, Gerard Fullana, tras una visita a la comarca de la Ribera. En el CEIP Blasco Ibáñez de Alginet, cuyos 400 alumnos acuden a clase en barracones, la Conselleria en estos momentos ha ejecutado "un 0% de los 3,1 millones de presupuesto para este año. La Conselleria no ha licitado ni los planos y por tanto, desgraciadamente con el PP en la Generalitat, será muy difícil que los niños y niñas de esta escuela salgan de los barracones», ha dicho Fullana que ha avanzado que el inicio de las obras anunciado para el mes de junio se retrasará "al menos seis meses".

Situaciones similares, sin obras y plazos en el aire, se encuentran también el CEIP Carme Miquel de Algemesí o en l'Alcúdia, el CEIP Les Comes que tiene inhabilitadas las aulas de Infantil y el gimnasio y a estas alturas "la Conselleria todavía no ha dicho qué hará ni tiene ningún presupuesto previsto», ha añadido Gerard Fullana.

Estas declaraciones las ha realizado ante el CEIP Blasco Ibáñez de Alzira que necesita una rehabilitación integral. El Ayuntamiento de Alzira lleva un año esperando a que la Conselleria delegue la tramitación de la obra y asigne 3,5 millones de euros para ello.

Esta visita ha servido también para denunciar "la paralización" de las obras pendientes del Pla Edificant. Según Virtuts Piera, concejal de Educación de Alzira, el CEIP Blasco Ibáñez «es uno de los ejemplos paradigmáticos de bloqueo de la Conselleria para impedir que avancemos, pero no es el único". La primera memoria del Pla Edificant de este colegio de Alzira, cuya construcción data de principios de los años 50 y su comedor es un barracón, fue presentada en 2018 y posteriormente en 2023 se volvió a actualizar. Desde ese momento se espera la delegación para poder iniciar las obras.

"Tampoco sabemos nada sobre la construcción del nuevo CEE Carmen Picó. El conseller de Educación hace casi año y medio que anunció que destinaría 10 millones de euros para construir de nuevo este centro de Educación Especial y no ha avanzado en nada: no hay ningún presupuesto asignado para realizar estas obras, ni para Edificant ni directamente por parte de la Conselleria». ha añadido la edil alcireña.

En esta línea el portavoz autonómico de Educación de Compromís ha explicitado que con la Conselleria de Educación, a manos de Compromís en la anterior legislatura, "se completaron 25 obras en la Ribera Alta y se dejaron tramitadas 50 obras más en poblaciones de toda la comarca. «Actualmente hay 55 millones de euros que planificó el gobierno del Botánico para continuar con la ampliación, mejora y construcción de escuelas e institutos en la Ribera Alta y está todo prácticamente paralizado», ha explicado Gerard Fullana.

Sin profesorado de refuerzo

Otro de los recortes que ha denunciado desde Compromís en este curso escolar es el que se ha hecho respecto al profesorado de refuerzo en los institutos públicos de la comarca. De 65 profesores y profesoras en los institutos públicos de la Ribera Alta, este curso se ha pasado a 20, un recorte que supone el 70 %.

En el caso de Alzira, se ha pasado de 11 a 3 docentes con este perfil y, por instituto, la capital de la Ribera Alta ha perdido dos docentes de refuerzo en el IES Rei en Jaume, pasando de 3 a 1; el IES José María Parra ha pasado de 4 a 1 docente de refuerzo, al igual que en el IES La Murta.

Un profesorado de refuerzo muy necesario en todos los centros, también en los de Primaria donde cada vez llegan más alumnos nuevos con el curso empezado que tienen problemas de aprendizaje o con la lengua. El Ayuntamiento de Alzira ha tenido que aumentar el ratio por aula, dentro de la normativa, llegando a 27 alumnos por clase para atender las necesidades.

"No puede continuar así porque los tutores están sobrepasados. Desde el año 2021 están llegando muchos alumnos nuevos y necesitamos más recursos. No se puede reducir la calidad educativa", ha comentado Piera que también ha solicitado a Educación la construcción de un nuevo centro de Primaria pero "nos contestan que no hay recursos".