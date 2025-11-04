Educación fija en tres meses las obras que permitirán garantizar la seguridad en el colegio Cervantes de Sueca Los trabajos, que consistirán en la reparación de cubiertas y falsos techos, comenzarán inminentemente

A. T. Sueca Martes, 4 de noviembre 2025, 10:08 Comenta Compartir

La Dirección Territorial de Educación, Cultura y Universidades de la Generalitat Valenciana ha informado este lunes al Ayuntamiento de Sueca de la resolución por la cual el ente autonómico ha declarado la emergencia de las obras de reparación de cubiertas y falsos techos, así como la asistencia técnica para su ejecución, en el CEIP Cervantes de la localidad. La declaración de emergencia incluye «la revisión exhaustiva, así como la reparación e impermeabilización de la cobertura de tejas en aquellas zonas de la cubierta que presenten desperfectos susceptibles de provocar filtraciones».

También recoge «la canalización de aguas pluviales, conexión a bajantes, así como la impermeabilización del vuelo de las cornisas». La actuación identificará y reparará todos los elementos de fachada sueltos o deteriorados «debido al riesgo para las personas que supone su posible desprendimiento hacia el exterior». Las obras demolerán los falsos techos y los cabrios de sujeción «procediendo después a su reposición sobre subestructura metálica».

El alcalde de Sueca, Julián Sáez, ha señalado que «desde el primer momento, nuestra intención como gobierno local ha sido velar por la seguridad del alumnado, profesorado y todo el personal que trabaja en el colegio, apoyando a las familias en sus legítimas reivindicaciones y haciendo gestión de despacho directamente con los responsables autonómicos».

Así mismo, Sáez ha indicado que, «no descansaremos hasta que se garantice la seguridad del centro y sus usuarios puedan volver a las aulas». Por su parte, la concejal de Educación, Roser Viñoles, ha explicado que, desde que entraron a gobernar, «mi equipo y yo hemos estado en contacto permanente con la Conselleria para trasladar reiteradamente la preocupación de la comunidad educativa y reclamar una actuación rápida en el CEIP Cervantes. Celebramos que finalmente se haya declarado la situación de emergencia, lo cual permitirá agilizar los trámites e iniciar unas obras muy necesarias para garantizar la seguridad del alumnado y del profesorado».

Viñoles ha señalado también que son muy «conscientes» de los inconvenientes y dificultades que esta situación (el traslado del alumnado a otros edificios municipales) ha generado a las familias y al personal docente, «por eso, continuaremos insistiendo ante la Conselleria para que se puedan instalar aulas prefabricadas que permitan unificar a todo el alumnado en un mismo espacio mientras duren las obras. Nuestro objetivo siempre ha sido asegurar que la actividad educativa pueda desarrollarse con normalidad y en las mejores condiciones posibles».

La Conselleria de Educación asegura que las obras comenzarán «inminentemente» y tendrán un plazo de ejecución de tres meses. Una vez finalizadas, según las mismas fuentes, «se enviará copia del proyecto final de la emergencia a efectos de la obtención de la licencia correspondiente». Desde el Ayuntamiento de Sueca han valorado positivamente la inversión por emergencia de la Conselleria, cifrada prácticamente en 450.000 euros, aunque también han insistido en la «necesidad de instalar aulas prefabricadas para unificar al alumnado y profesorado en un mismo espacio» ya que la situación actual, repartidos en dos edificios municipales, «presenta muchos inconvenientes para las familias y para el desarrollo normal de las clases».

