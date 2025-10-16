Una editorial de Alzira entrega 200 libros a las bibliotecas afectadas por la dana Bromera ayuda a recuperar estas instalaciones y recuerda que la lectura también es «una forma de cuidado y resistencia»

La Fundació Bromera ha entregado un total de 200 libros escritos por autoras y autores valencianos a las bibliotecas municipales de las localidades afectadas por la dana. Esta acción solidaria forma parte del compromiso de la Fundació con el fomento lector y la recuperación de los espacios culturales del territorio.

Cada biblioteca ha recibido tres colecciones completas de la campaña «Llegir en valencià», con el objetivo de ofrecer lecturas que inspiran, acompañan y conectan con nuestras raíces.

Con esta iniciativa, esta editorial de Alzira quiere estar junto a las bibliotecas y las comunidades más afectadas, recordando que la lectura es también una forma de cuidado, resistencia y esperanza.

Además, como cada año, la Fundació Bromera ha hecho llegar una colección completa de la campaña de este año a todas las bibliotecas públicas y agencias de lectura de la Comunitat Valenciana, con un total de 2.200 libros dados, reafirmando así su compromiso con la difusión del valenciano y el fortalecimiento de los espacios de lectura.

Después de más de 18 años de trayectoria, «Llegir en valencià» sigue siendo una campaña referente en la promoción de la lectura en valenciano y en la difusión del patrimonio cultural valenciano.