Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El CEE Alberto Tortajada de Algemesí. LP

El edificio más sostenible y saludable está en Algemesí

Se trata de un colegio público pionero en España por su reducción del consumo energético

A. Talavera

Alzira

Miércoles, 22 de octubre 2025, 11:20

Comenta

El colegio de Educación Especial de Algemesí está de enhorabuena ya que ha recibido un premio por su construcción. Se trata del primer colegio público de España construido bajo el riguroso estándar Passivhaus de sostenibilidad y acaba de recibir el Premio de la Arquitectura Técnica Valenciana 2025 en la categoría de Mejor actuación de edificación sostenible y saludable.

El Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Valencia (COAT Valencia) ha premiado a su directora de ejecución de la obra del CEEP Alberto Tortajada, la arquitecta técnica Verónica Benítez Jiménez, por su intervención en la edificación de este colegio público de educación especial finalizada este mismo año.

El jurado, compuesto por profesionales del sector y expertos en edificación, ha destacado el carácter pionero de este edificio, que «garantiza un entorno saludable, accesible y energéticamente eficiente para un alumnado especialmente sensible a las condiciones del espacio, ejecutado con rigor técnico y vocación social, que convierte arquitectura técnica y arquitectura en herramientas de inclusión, bienestar y sostenibilidad».

Como colegio público es pionero en España en la aplicación de los estándares Passivhaus, lo que implica una drástica reducción de la demanda energética, una calidad ambiental interior garantizada, confort térmico y acústico y un mínimo impacto ambiental.

El jurado ha destacado este carácter pionero del edificio, que «garantiza un entorno saludable, accesible y energéticamente eficiente para un alumnado especialmente sensible a las condiciones del espacio, ejecutado con rigor técnico y vocación social, que convierte arquitectura técnica y arquitectura en herramientas de inclusión, bienestar y sostenibilidad».

Los II Premios de la Arquitectura Técnica Valenciana están convocados y organizados por COAT Valencia y la Fundación Arquitectura Técnica Valenciana. Se estructuran con cinco categorías: Mejor actuación de edificación sostenible y saludable; Mejor dirección de ejecución de la obra (Premio Musaat); Mejor actuación de rehabilitación edificatoria; Mejor actuación en el marco de la seguridad y salud; y Mejor proyecto de innovación aplicado a edificación.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Localizado en Manises un año después el cadáver de uno de los desaparecidos de la dana
  2. 2 El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
  3. 3 Un vecino decide no pagar 7.666,18 euros para cambiar el ascensor de la comunidad porque no lo usa y la justicia le obliga porque la obra beneficia al edificio
  4. 4

    El proveedor de comidas preparadas de Mercadona abrirá una nueva planta de 20.000 metros para productos asados
  5. 5

    La codicia de los estibadores corruptos del puerto de Valencia: «Te dan dos millones y pico, ¿no tienes bastante?»
  6. 6 El vídeo viral de una trifulca entre turistas y vecinos en pleno centro de Valencia
  7. 7 La Policía confirma que el hombre hallado muerto en un contenedor es el exmarido de la alcaldesa de Almassora
  8. 8 Un barrio de Valencia, entre los cinco más rentables de España para comprar casa
  9. 9

    «Tengo el Amazonas en plena calle Colón»
  10. 10

    Localizado en Manises un año después el cadáver de uno de los desaparecidos de la dana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El edificio más sostenible y saludable está en Algemesí

El edificio más sostenible y saludable está en Algemesí