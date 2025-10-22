El edificio más sostenible y saludable está en Algemesí Se trata de un colegio público pionero en España por su reducción del consumo energético

El colegio de Educación Especial de Algemesí está de enhorabuena ya que ha recibido un premio por su construcción. Se trata del primer colegio público de España construido bajo el riguroso estándar Passivhaus de sostenibilidad y acaba de recibir el Premio de la Arquitectura Técnica Valenciana 2025 en la categoría de Mejor actuación de edificación sostenible y saludable.

El Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Valencia (COAT Valencia) ha premiado a su directora de ejecución de la obra del CEEP Alberto Tortajada, la arquitecta técnica Verónica Benítez Jiménez, por su intervención en la edificación de este colegio público de educación especial finalizada este mismo año.

El jurado, compuesto por profesionales del sector y expertos en edificación, ha destacado el carácter pionero de este edificio, que «garantiza un entorno saludable, accesible y energéticamente eficiente para un alumnado especialmente sensible a las condiciones del espacio, ejecutado con rigor técnico y vocación social, que convierte arquitectura técnica y arquitectura en herramientas de inclusión, bienestar y sostenibilidad».

Como colegio público es pionero en España en la aplicación de los estándares Passivhaus, lo que implica una drástica reducción de la demanda energética, una calidad ambiental interior garantizada, confort térmico y acústico y un mínimo impacto ambiental.

Los II Premios de la Arquitectura Técnica Valenciana están convocados y organizados por COAT Valencia y la Fundación Arquitectura Técnica Valenciana. Se estructuran con cinco categorías: Mejor actuación de edificación sostenible y saludable; Mejor dirección de ejecución de la obra (Premio Musaat); Mejor actuación de rehabilitación edificatoria; Mejor actuación en el marco de la seguridad y salud; y Mejor proyecto de innovación aplicado a edificación.

