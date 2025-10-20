«Ecotrobada» de empleo verde en Rotglà i Corberà El encuentro tendrá lugar este sábado y ha sido organizado por el Pacte Costera-Canal

Rotglà i Corberà acogerá el próximo sábado, 25 de octubre, la Ecotrobada de empleo verde, una feria que convertirá el municipio en punto de encuentro para la ciudadanía, las empresas y las entidades comprometidas con el medio ambiente, la innovación y el empleo sostenible.

Organizada por el Pacte Territorial Costera-Canal en colaboración con la Mancomunitat La Costera-Canal y el Ayuntamiento de Rotglà i Corberà, la jornada contará con un completo programa de actividades que van desde talleres medioambientales y de reciclaje hasta degustaciones gastronómicas y actuaciones culturales.

Además, se han programado cuentacuentos, música en directo y una jornada familiar pensada para que personas de todas las edades puedan disfrutar y participar activamente.

Más allá de su carácter lúdico y de concienciación, la jornada se vincula directamente con el impulso al empleo verde. Las actividades de sensibilización y formación que ofrece la feria refuerzan la capacitación de la ciudadanía en ámbitos como la economía circular, la gestión de residuos o la agricultura sostenible, sectores con gran potencial de generación de puestos de trabajo en la comarca.

«La Ecotrobada es un ejemplo de cómo la sostenibilidad puede ser motor de empleo. Apostar por la innovación ecológica significa abrir nuevas oportunidades laborales para el presente y el futuro de nuestro territorio», destaca José Luis Gijón, presidente del Pacte Territorial.

Esta actuación se enmarca dentro de las ayudas EMPACE 2025- 2026, subvencionadas por Labora – Servicio Valenciano de Empleo y Formación y el Ministerio de Trabajo y Economía Social, a través del programa Avalem Territori y cofinanciada por Fondos Europeos dentro del programa One Health Gov.