Bombero rescatando a uno de los heridos. LP

Dos heridos al salirse de la carretera su vehículo en Tous

Los bomberos han tenido que rescatar en helicóptero a las víctimas que habían caído por un terraplén

A. Talavera

Alzira

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 15:16

Dos hombres han resultado heridos de gravedad al salirse de la vía el vehículo en el que circulaban por el camino del Pollet de Tous, la carretera que va al pantano. El accidente se ha producido a las 10:15 de este miércoles y ha sido necesario el rescate en helicóptero de los heridos ya que el coche se había caído por un terraplén de difícil acceso.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado efectivos del grupo GERA de los bomberos con el helicóptero del Consorcio Provincial para poder acceder hasta los dos hombres heridos.

Dos unidades del SAMU, un helicóptero del SAMU y una unidad SVB han acudido también hasta este camino para asistir a las víctimas que sufrían politraumatismos. Uno de ellos ha sido evacuado en la SAMU aérea hasta el Hospita La Fe de Valencia tras ser estabilizado mientras que el otro, de 24 años, ha sido trasladado en helicóptero de los bomberos al Hospital Universitario de la Ribera.

