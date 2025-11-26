Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Campo de fútbol de Albaida. LP

La Diputación da luz verde a la inversión para 19 proyectos de la Vall d'Albaida y la Costera con una inversión de 1,6 millones

Destaca la mejora del campo de fútbol y la pista de atletismo de Albaida y la zona verde y el área recreativa junto al polideportivo municipal de Vallés

R. X.

Xàtiva

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 15:12

La Diputación de Valencia ha aprobado 14 nuevos proyectos del Pla Obert en las comarcas de la Vall d'Albaida y la Costera en este mes. La inversión que realiza la corporación provincial para financiar estos proyectos asciende a 1,6 millones de euros.

Así, en la Vall d'Albaida se ha dado luz verde a nueve actuaciones en ocho municipios y una inversión de 1.260.000 euros, destacando las obras de adecuación del campo de fútbol y de la pista de atletismo de Albaida, con la creación de nuevos vestuarios, que contará con una partida de 414.000 euros. Este municipio, además, va a instalar 40 nichos nuevos en su cementerio.

El otro proyecto destacado de la comarca es el que va a llevar a cabo el Ayuntamiento de Sempere, que rehabilitará un edificio de la Plaza de San Pedro para la habilitación de dos viviendas, con una inversión de 367.000 euros. Además, se han aprobado los proyectos de mejora de la piscina municipal de Quatretonda; la mejora del almacenamiento de residuos de Fontanars dels Alforins; Bèlgida transformará un solar en aparcamiento; l'Olleria reforzará su estructura de agua potable; y Alfarrasí rehabilitará instalaciones deportivas en el polígono industrial. Por último, el consistorio de Agullent va a emplear el dinero de la Diputación para reformar el parque de la Font Jordana, con mejoras en las balsas de agua, el camino y la pista multideportiva.

En la Costera son cinco los proyectos que se desarrollarán en cuatro localidades de la comarca, cuyo coste está estimado en 335.000 euros. Destacan los proyectos solicitados por el Ayuntamiento de Vallés, por el que se ampliará la zona verde y el área recreativa junto al polideportivo municipal (132.000 euros); y por el de Montesa, que reparará la cubierta de la ermita San Sebastián y los nichos colindantes, y adecuará la accesibilidad del cementerio municipal (111.000 euros). Asimismo, Montesa tendrá una nueva pista multideportiva al aire libre. Por último, Moixent y El Genovés acometerán mejoras en el auditorio municipal y en el alcantarillado, respectivamente.

