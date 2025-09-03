La Diputación aprueba seis nuevas actuaciones en la Vall d'Albaida dentro del Pla Obert En la Costera se han aprobado mejoras en parques de Estubeny y Cerdà y en la Canal de Navarrés, Chella actuará en la Plaza de la Iglesia y el auditorio

La renovación de la paza de la Iglesia de Chella es la actuación con mayor presupuesto de las aprobadas en el nuevo decreto del Pla Obert.

R.X. Miércoles, 3 de septiembre 2025, 14:40

La Diputación de Valencia ha aprobado un nuevo decreto de obras financiadas por el Pla Obert en el que se incluyen seis actuaciones en la comarca de la Vall d'Albaida. En concreto, se ha dado luz verde a proyectos en Quatretonda, Guadassèquies, Pinet y Llutxent, con una inversión global de 250.000 euros.

Con estas actuaciones son ya 79 las iniciativas en marcha o ejecutadas en la comarca, por valor de 9,1 millones de euros. La vicepresidenta primera de la Diputación y diputada de Cooperación, Natàlia Enguix, recuerda que esta comarca tiene asignados 33,8 millones en el plan cuatrienal.

Quatretonda es el municipio que más financiación recibirá esta vez del plan provincial, 150.000 euros que destinará a la adquisición de un vehículo eléctrico de tecnología sostenible y un vehículo pick up híbrido. Pinet también tiene dos solicitudes aprobadas en el decreto: el suministro de mobiliario de oficina y de cortinaje para la casa consistorial (23.000 euros).

Por su parte, Guadassèquies reformará la zona exterior de acceso al ayuntamiento (20.000 euros) y Llutxent ampliará y acondicionará el Parque Carboneres (60.000 euros).

La actuación más destacable es la aprobada para la comarca de la Canal de Navarrés, en concreto en Chella, que reurbanizará la plaza de la Iglesia con una ayuda provincial de 186.000 euros. También se prevén mejoras en el auditorio municipal, con la sustitución de los equipos de climatización y ventilación (54.000 euros).

En la Costera, Estubeny repondrá los juegos infantiles en sus parques (50.000 euros) y Cerdà plantea reformas en el colegio, tanto en el aula como en el parque infantil (52.000 euros).

Natàlia Enguix destaca «el esfuerzo inversor que está realizando la Diputación en la Vall d'Albaida y el resto de comarcas, cifras históricas que están sirviendo para financiar las actuaciones que nos proponen los municipios».

«Solo en la Vall, tenemos previsto invertir más de 60 de millones de euros en la presente legislatura, de los cuales más de la mitad son del Pla Obert», recuerda Enguix, quien considera fundamental «el asesoramiento que prestamos a los ayuntamientos para que los recursos del Pla Obert se traduzcan en mejoras reales en infraestructuras y servicios, junto a otras inversiones que la Diputación realiza en carreteras, caminos, trinquets, patrimonio y cualquier espacio público de nuestros pueblos y ciudades».