La Diputación aprueba quince nuevos proyectos del Pla Obert por valor de 2,3 millones en la Vall d'Albaida, la Canal de Navarrés y la Costera Destaca la urbanización del solar de Piqueras para nave multiusos y zona verde en Enguera que cuenta con una inversión de 1,3 millones

Vista general de Enguera, el municpio que más dotación ha conseguido para uno de los proyectos del Pla Obert aprobados en el último decreto.

Xàtiva Martes, 28 de octubre 2025, 17:17

El Pla Obert sigue sumando nuevos proyectos en los municipios valencianos. El último decreto validado por el área de Cooperación ha aprobado tres proyectos del plan cuatrienal de la Diputación de Valencia por valor de 1,6 millones en Enguera y Navarrés. Concretamente, se ha dado el visto bueno al proyecto para la urbanización del solar de Piqueras para la Fase I de la nave multiusos y la creación de zona verde en Enguera con una inversión de 1.383.106 euros. También en este municipio de la Canal de Navarrés se han aprobado las obras del ciclo integral del agua para la sustitución de un tramo de conducción de agua potable y la mejora de dos aliviaderos en la red de saneamiento por un valor de 173.000 euros. Por otra parte, en Navarrés, se pavimentará el camino entre 'Río y Sequia' por 48.000 euros.

Por lo que respecta a la Vall d'Albaida se realizarán diez actuaciones en Atzeneta d'Albaida, Quatretonda, el Palomar, Aielo de Rugat, Benigànim, Agullent y Montaverner por un total de 450.356 euros. Destacan los dos proyectos de Aielo de Rugat para la renovación de la red del agua potable, que suman 101.300 euros o el reasfaltado de calles en Benigànim por un valor de 112.000 euros.

En la Costera, se ha dado luz verde a la renovación de red de agua potable y saneamiento de distintas calles de la Llosa de Ranes por 309.000 euros y se invertirá 7.000 euros en l'Alcúdia de Crespins en concepto de parques y jardines.

Modificación de crédito para proyectos en Ontinyent

Por otra parte, el pleno de la Diputación aprobó una modificación de crédito que permitirá dotar de 200.000 euros la redacción de varios proyectos de obra a ejecutar en Ontinyent. La vicepresidenta 1ª de la Diputación, Natàlia Enguix, explicaba que «la redacción de éstos proyectos supone un primer paso indispensable para poder acceder posteriormente a ayudas de ejecución, muchas de las que también pueden llegar a través de la propia Diputación».

En concreto, la institutición provincial aprobaba en el pleno del pasado jueves destinar 114.000 euros a la redacción del proyecto y dirección de obra para la reforma integral del Estadio Municipal El Clariano, y el proyecto del nuevo Centro de Deporte y Naturaleza en pabellón principal del Polideportivo Municipal; otros 66.000 euros para redactar el informe jurídico y técnico vinculado a diversas acciones urbanísticas previstas en el eje de la calle Teixidors del barrio de Poble Nou; y otros 20.000 euros para el proyecto para el nuevo edificio del almacén de obras municipal, que se construirá en el espacio recientemente adquirido a ADIF, también con ayuda de la Diputación, que hasta ahora estaba alquilado con ese mismo uso, que ahora se podrá optimizar.