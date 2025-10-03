Detenidos dos jóvenes por una oleada de incendios en Alginet en venganza por una multa de tráfico Los autores comenzaron a actuar hace dos años e incluso amenazaron a la alcaldesa con quemar toda la población

Viernes, 3 de octubre 2025

Los vecinos de Alginet respiran más tranquilos con la detención de los responsables de provocar incendios en contenedores e instalaciones municipales durante los dos últimos años. La localidad llevaba sufriendo desde 2023 este tipo de actos vandálicos de forma periódica generando malestar en la localidad ya que aunque la mayoría de incidentes no habían sido de gravedad, se temía que alguno de los fuegos provocados pudiera afectar a las viviendas y causar daños personales.

Tras una larga investigación, la Guardia Civil ha logrado identificar y detener a los autores de estos incendios que incluso habían amenazado a la alcaldesa, Elia Ferrer, con incendiar Alginet.

Una oleada de incendios y vandalismo por venganza. Y es que estos hechos comienzan a raíz de una denuncia interpuesta a uno de los autores por conducir un vehículo a motor careciendo de permiso, dando comienzo a dos años de daños de gran envergadura en instalaciones de la localidad y quema de contenedores. La cifra de los daños causados asciende a 80.000 euros.

Los ahora detenidos también comenzaron a realizar grafitis en lugares públicos y vehículos con insultos e incluso los números de identidad profesional de los agentes de la Policía Local de Alginet que los habían denunciado en su momento por conducir sin carnet.

Uno de los últimos actosprotagonizados por estos individuos tuvo lugar en la madrugada del 18 de junio de 2025 cuando se produjo un incendio intencionado en el polideportivo y tuvieron que actuar diferentes dotaciones de bomberos y policía para extinguir el fuego que destruyó el material que se almacenaba en su interior, ascendiendo los daños causados a 40.000 euros.

La Guardia Civil junto a la Policía Local de la localidad realizaron varios dispositivos operativos nocturnos para tratar de detener a los autores y, en su caso, evitar que se produjeran más daños en la población. El día 31 de agosto, la Policía Local de Alginet procedió a la detención de un individuo que reside en la localidad tras ser identificado en una de las cámaras de seguridad de la población incendiando un contenedor.

El arrestado manifestó en dependencias de la Guardia Civil de Carlet, que dos personas le habían ofrecido dinero para que quemase contenedores y así no exponerse ellos mismos. Al parecer los jóvenes ya sospechaban que los agentes iban tras ellos pero esto no les frenó en su afán de venganza y de continuar con su objetivo de causar el mayor daño posible a la localidad.

Gracias al reconocimiento fotográfico realizado al detenido, se logró identificar a estos dos individuos sobre los que recaían las sospechas de la autoría de los hechos afianzando aún más la línea de investigación que se seguía en ese momento.

Como resultado de las gestiones, la Guardia Civil de Carlet detuvo finalment a dos jóvenes de 21 años por un supuesto delito de daños y deslucimiento de bienes públicos. Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza 3 de Carlet.