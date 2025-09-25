Declarado un incendio forestal en el término de Carrícola Tres medios aérecos y varias dotaciones terrestres trabajan en la extinción del fuego iniciado en el Barranc del Pi

B.González Carrícola Jueves, 25 de septiembre 2025, 17:17 | Actualizado 17:36h.

Un amplido dispositivo de medios se encuentra trabajando en la extinción de un incendio declarado sobre las cuatro de esta tarde de jueves en el término municipal de Carrícola.

En concreto el fuego se ha iniciado en el Barranc del Pi, entre Carrícola, Bélgida y Otos, en un día en el que el nivel de preemergencia por riesgo de incendios es alto y en el que incluso Emergencias había progamado vuelos de vigilancia aérea preventiva antendiendo al Plan Especial de Incendios Forestales.

Los medios desplazados en un momento se ha incrementado y actualmente hay tres medios aéreos, uno de ellos helitransportada, cuatro unidades de Bomberos Forestales de la Generalitat y dos autobombas; 1 dotación de Bomberos del parque de Xàtiva; seis brigadas forestales (BRIFO) del Consorcio Provincial y jefe de sector del Consorcio; coordinador forestal; agente medioambiental y una unidad de prevención de incendios.