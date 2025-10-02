Cursos para la manipulación de productos fitosanitarios en la Costera-la Canal El Pacte Territorial por el Empleo de la Mancomunitat pretende fomentar la formación y la mejora de la ocupación en el sector agrícola

R. X. Canals Jueves, 2 de octubre 2025, 10:08 Comenta Compartir

El Pacto Territorial por el Empleo La Costera-Canal, pone en marcha nuevos cursos para la obtención y renovación del Carnet de Usuario Profesional de Productos Fitosanitarios, una acreditación oficial imprescindible para el uso seguro y legal de estos productos en el sector agrícola y de jardinería.

Los cursos, que contarán con plazas limitadas, se dividirán en tres modalidades: nivel básico, dirigido a personas que trabajan en su propio campo; nivel cualificado, pensado para profesionales que desarrollan su actividad para terceros o con personal a su cargo; y renovación, destinado a aquellos que necesitan actualizar su carné.

El presidente del Pacte, José Luis Gijón, ha destacado que «esta formación responde a la necesidad de profesionalizar todavía más el sector agrícola y ofrecer al personal trabajador las herramientas necesarias para cumplir con la normativa y actuar con seguridad», Las inscripciones se pueden formalizar a través de los ayuntamientos adheridos al Pacte, en la sede de Canals o bien contactando por teléfono/WhatsApp al 653 554 405.

Cabe recordar que esta actuación se enmarca dentro de las ayudas EMPACE 2025-2026, subvencionadas por Labora – Servicio Valenciano de Empleo y Formación y el Ministerio de Trabajo y Economía Social, a través del programa Avalem Territori.