Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Bronca entre PP y PSPV después de que el número dos de Morant acuse a una diputada con síndrome de Down de tener «la mente sucia»
Agricutlor protegido en la aplicación de productos fitosanitarios. LP

Cursos para la manipulación de productos fitosanitarios en la Costera-la Canal

El Pacte Territorial por el Empleo de la Mancomunitat pretende fomentar la formación y la mejora de la ocupación en el sector agrícola

R. X.

Canals

Jueves, 2 de octubre 2025, 10:08

Comenta

El Pacto Territorial por el Empleo La Costera-Canal, pone en marcha nuevos cursos para la obtención y renovación del Carnet de Usuario Profesional de Productos Fitosanitarios, una acreditación oficial imprescindible para el uso seguro y legal de estos productos en el sector agrícola y de jardinería.

Los cursos, que contarán con plazas limitadas, se dividirán en tres modalidades: nivel básico, dirigido a personas que trabajan en su propio campo; nivel cualificado, pensado para profesionales que desarrollan su actividad para terceros o con personal a su cargo; y renovación, destinado a aquellos que necesitan actualizar su carné.

El presidente del Pacte, José Luis Gijón, ha destacado que «esta formación responde a la necesidad de profesionalizar todavía más el sector agrícola y ofrecer al personal trabajador las herramientas necesarias para cumplir con la normativa y actuar con seguridad», Las inscripciones se pueden formalizar a través de los ayuntamientos adheridos al Pacte, en la sede de Canals o bien contactando por teléfono/WhatsApp al 653 554 405.

Cabe recordar que esta actuación se enmarca dentro de las ayudas EMPACE 2025-2026, subvencionadas por Labora – Servicio Valenciano de Empleo y Formación y el Ministerio de Trabajo y Economía Social, a través del programa Avalem Territori.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil investiga si el cuerpo calcinado hallado en una montaña de Oliva es el de Bea
  2. 2

    Pintadas acusando de «chivato» a un empresario por la caída del cártel del puerto de Valencia
  3. 3 Asesinan a tiros a Miguel de la Mora, el estilista de las famosas
  4. 4

    %uFEFFLa habitación secreta de los narcos del puerto de Valencia con mando a distancia y en un chalé de lujo
  5. 5

    Jorge Fabuel renuncia a la confección del segundo traje oficial de la fallera mayor infantil de Valencia 2026 y su corte
  6. 6 ¿Por qué vemos tantas hormigas en Valencia esta semana?
  7. 7 Un indigente mata a otro al apuñalarlo con un paraguas tras discutir en el centro de Valencia
  8. 8 El mercado de zapatillas más grande de España vuelve a Valencia con grandes descuentos
  9. 9 Adiós a los viejos chiringuitos en la Malvarrosa: Comienza el derribo del restaurante El Bobo
  10. 10

    El papel residual de Tragsa el día de la dana: llevar comida al centro de Emergencias y a los bomberos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Cursos para la manipulación de productos fitosanitarios en la Costera-la Canal

Cursos para la manipulación de productos fitosanitarios en la Costera-la Canal