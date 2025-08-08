Culmina la actuación de la nueva glorieta de Aielo de Malferit que mejorará el acceso al polígono y el casco urbano La Diputación ha sufragado los 1,4 millones de presupuesto de la obra que ha includo mejras puntuales hasta el enlace con la A-7 y trabajos de refuerzo en el puente sobre el río Clariano

Visita de las diputadas a la rotonda construda, junto con el alcalde del municipio.

R.X. Aielo de Malferit Viernes, 8 de agosto 2025, 09:34 Comenta Compartir

La Diputación de Valencia ha completado las obras de reordenación de la carretera CV-651 en Aielo de Malferit, centradas en la construcción de una nueva glorieta en el acceso sur al municipio y diversas actuaciones hasta el enlace con la autovía A-7.

Con una inversión de 1.410.280 euros, financiada íntegramente por la institución provincial, la intervención mejora la seguridad vial, refuerza la accesibilidad al polígono industrial y al cementerio municipal, y transforma el tramo como puerta de entrada al casco urbano.

La diputada de Carreteras, Reme Mazzolari, explica que «el objetivo era dotar al municipio de una entrada segura y ordenada, adecuada a las necesidades actuales de tráfico, especialmente de vehículos pesados» y destaca que la glorieta «mejora la conectividad con la red provincial y reduce los riesgos en una zona muy transitada».

Por su parte, la vicepresidenta y diputada por la Vall d'Albaia, Natàlia Enguix, subraya que la actuación «no solo mejora el acceso al casco urbano y el polígono, sino que responde a una demanda histórica del municipio y demuestra la implicación de la Diputación con las comarcas de interior».

El alcalde, Juan Rafael Espí valora la importancia de esta intervención para el municipio ya que descongestiona el tráfico rodado por la avenida Santíssim Crist, y en particular el que da acceso a la zona sur y al polígono industrial. Así mismo, agradece «el trabajo conjunto con la Diputación para desbloquear una obra largamente esperada, que no habría podido ejecutarse si no hubiera sido con fondos provinciales».

La glorieta, situada en el punto kilométrico 20+330 de la CV-651, tiene un radio exterior de 18 metros y dispone de dos carriles de cuatro metros, acera perimetral y conexión con el vial de acceso al cementerio. Su construcción permite transitar con seguridad entre la zona urbana y la interurbana, calmando la velocidad del tráfico y facilitando la integración con el entramado local.

En el entorno urbano también se han ejecutado aceras accesibles y una jardinera con murete de piedra, al tiempo que se ha reordenado la sección de la vía con calzada de doble sentido, mediana central, señalización renovada y zonas ajardinadas.

Las obras se extienden a lo largo de 740 metros entre el casco urbano y la A-7, con actuaciones de refuerzo del firme, adecuación de cunetas y renovación del sistema de drenaje.

Destacan las intervenciones en el puente sobre el río Clariano, donde se ha sustituido el sistema de contención, renovado las juntas de dilatación, mejorado el drenaje y pintado las barandillas, adaptando la infraestructura a la normativa actual.

Además, Aielo de Malferit ha podido recuperar el Pont d'Allà Baix, destruido por la dana con una aportación de 300.000 euros que permitirá reconstruir los pilares y muros originales del siglo XVI. El Ayuntamiento ha solicitado también una subvención de 435.000 euros, a cargo del Plan de Recuperación del Patrimonio de la Diputación, para rehabilitar el consistorio, catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC).