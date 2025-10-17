Cullera reorganiza las delegaciones de competencias del gobierno municipal

A. T. Alzira Viernes, 17 de octubre 2025, 15:51 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Cullera, presidido por el alcalde Jordi Mayor, ha modificado el reparto de delegaciones en el equipo de gobierno. La nueva organización, que mantiene el mismo equipo de ediles, tiene como objetivo «mejorar la coordinación de la gestión, continuar impulsando proyectos estratégicos en la localidad y seguir cumpliendo con el compromiso con la ciudadanía que caracteriza a este gobierno municipal», destacan desde el equipo de gobierno.

La reestructuración contempla que Marta Tur, quinta teniente de alcalde delegada de Servicios Económicos, Régimen Interior, Patrimonio y Alguaciles, estará también desde la actualidad al frente de Servicios Sociales Integrados y Residencia Municipal.

Otra de las novedades afecta a la gestión del área de Deportes, que ahora tendrá al frente al edil Javier Cerveró, cuarto teniente de alcalde. Cerveró ya ostentaba las delegaciones de Policía Local y Tráfico, Protección Civil, Agricultura, Prado y Pesca, así como Fallas, y ahora añade esta nueva competencia en Deportes.

Por último, el concejal Ricardo Fenollar, quien hasta ahora era responsable del área de Deportes, se centrará en la dirección y gestión de Sanidad y Drogodependencias, hasta la fecha a cargo de la concejala Susi Melià.

El resto del gobierno local mantiene las áreas delegadas y las tenencias de alcaldía se establecen en el siguiente orden: Silvia Roca, Salvador Tortajada, Débora Marí, Francisco Javier Cerveró, Marta Tur y Susi Melià.

Temas

Cullera