Cullera reconoce con el Distintiu 9 d'Octubre a los voluntarios locales de la dana

El Ayuntamiento de Cullera ha aprobado por unanimidad sus galardonados con el 'Distintivo 9 d'Octubre' 2025. Por un lado, en la modalidad colectiva se reconocerá al Colectivo de Voluntarios de la dana por sus acciones de respuesta social y comunitaria y la entrega constante durante la tragedia del pasado año. Mientras que a título individual serán para el Hotel Sicania por su larga trayectoria en el desarrollo turístico de la ciudad; el doctor en Geografía e Historia especializado en la investigación sobre la guerra civil y el franquismo, Ricard Camil Torres; el experto en análisis matemático y dinámica lineal, Alfred Peris; y la misionera y gran luchadora por los derechos de las mujeres en Ghana, Francisca Martínez.

El alcalde de la localidad, Jordi Mayor, ha destacado que «valores como los que representan todos y todas los premiados simbolizan y significan la Cullera del pasado y del presente, y la Cullera que queremos para el futuro. Es un orgullo para los y las cullerenses tener entre nosotros a referentes en el activismo, en la lucha social, en los derechos humanos, en la valentía, en la calidad turística, en el esfuerzo, en la solidaridad, en el conocimiento o en la inteligencia».

Todos ellos recibirán el mayor reconocimiento institucional que concede el Ayuntamiento de Cullera, dirigido siempre a personas y entidades que hayan destacado por su trayectoria, compromiso o aportación en el municipio, el próximo miércoles 8 de octubre a las 20h en el Auditorio Municipal en el acto de entrega.

Uno de los premios especiales de este año es el que recae en el 'Colectivo de Voluntarios de la DANA' que lo integran más de 900 voluntarios de Cullera de diferentes edades (la mayor parte de ellos jóvenes menores de 30 años), perfiles sociales y procedencias que ayudaron a reconstruir, cuidar y acompañar a las personas y familias afectadas en esos momentos de gran necesidad no solo de Cullera sino también de otras poblaciones afectadas, como Algemesí, Alfafar o Catarroja entre otras.