Cullera programa talleres para combatir la soledad no deseada de los mayores Con los cursos se pretende fomentar que se creen relaciones sociales entre las personas de este grupo de edad

El Ayuntamiento de Cullera pone en marcha un programa de formación dirigido a las personas mayores del municipio, especialmente a aquellas que se encuentran en situación de soledad no deseada.

Esta iniciativa, que se desarrollará durante los meses de septiembre y octubre, pretende ofrecer espacios de apoyo, encuentro y capacitación a través de talleres distribuidos en cuatro modalidades: Gestión personal positiva en personas mayores en situación de soledad; Digitalización para personas mayores; Educa-t con salud; y Espacios de encuentro para personas afectadas por la DANA.

Estos talleres se organizarán en grupos de entre seis y diez personas, y con una frecuencia de entre dos y tres días por semana, en función de la modalidad elegida. Los cursos se llevarán a cabo en tres espacios de la ciudad: el Centro Cultural del Raval, el Centro Especializado de Atención a Mayores (CEAM) y la Agrupación Democrática de Jubilados y Pensionistas.

La finalidad de este programa, entre otros, es generar vínculos entre los mayores del municipio, fortalecer sus redes de apoyo social, prevenir situaciones de vulnerabilidad, capacitar a los participantes para garantizar su acceso a los servicios básicos, coordinar recursos y ofrecer acompañamiento a las personas afectadas.

El concejal de Servicios Sociales, Àlex Morales, ha valorado esta iniciativa como «una muestra más del compromiso del Ayuntamiento con el bienestar de toda la ciudadanía, independientemente de su edad y situación». «Con estos talleres queremos promover la inclusión, la participación en la vida social y el establecimiento de vínculos», ha señalado.

Morales ha añadido también que la formación y el fomento de vínculos sociales «son fundamentales para prevenir situaciones de vulnerabilidad en los más mayores: los ofrecen herramientas contra la soledad y espacios en los cuales pueden aprender, compartir y sentirse acompañados».

Todas aquellas personas que desean inscribirse en los talleres tendrán que hacerlo de manera presencial en el CC del Raval, en el CEAM y en la Agrupación Democrática de Jubilados y Pensionistas, en los horarios habituales de atención. En estos mismos puntos, podrán encontrar toda la información.

