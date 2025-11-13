Cullera fideliza a los visitantes nacional del interior, su principal mercado La ciudad asiste a una feria en Valladolid donde destaca la importancia de estos turistas

Cullera sigue con su estrategia de promoción turística para seguir reforzando y consolidando la imagen de Cullera como un destino mediterráneo de calidad. Estos días, a través de Visit Cullera, la ciudad se proyecta en la Feria INTUR de Valladolid con el objetivo de seguir fidelizando y consolidando al turista del interior, el principal mercado nacional de Cullera.

La presencia de Cullera en INTUR permite mostrar los atractivos de la ciudad más allá del turismo estival. Y es que en esta feria, con presencia sobre todo de empresas y agencias de viajes del interior, Cullera tiene la oportunidad de mostrar sus productos turísticos más allá del sol y playa, y promocionar que es un destino con historia, cultura, naturaleza, gastronomía y capaz de atraer visitantes durante todo el año.

En esta línea, el alcalde de la ciudad, Jordi Mayor, ha insistido que «el turista del interior de España es nuestro público más fiel, el principal visitante de nuestra ciudad». «Esa fidelización también hace de su propia experiencia turística, nuestra principal embajadora. Porque vienen, disfrutan, crean recuerdos y los comparten, y acaban volviendo para seguir descubriéndonos», ha añadido.

Se trata de una cita anual para captar nuevos visitantes mientras se fideliza el público que ya conoce o empieza a descubrir la ciudad. «El mercado del interior de España es clave para Cullera, y esta feria nos permite proyectar nuestra oferta turística ante un público directamente potencial y de profesionales del sector», ha destacado la regidora de Turismo, Débora Marí.

El Ayuntamiento de Cullera, a través de Visit Cullera, participa en INTUR Negocios y INTUR Viajeros, las dos vertientes de la feria: por un lado, INTUR Negocios permite establecer contactos profesionales con compradores, agencias y mayoristas especializados en turismo de interior, y de la otra, INTUR Viajeros ofrece al público la posibilidad de conocer de primera mano el patrimonio histórico y cultural de la ciudad, su gastronomía, sus espacios naturales y sus playas, así como la amplia programación de ocio y actividades turísticas que se desarrollan a lo largo de todo el año. Castilla y León fue el tercer mercado emisor nacional de Cullera durante el 2024, solo después del visitante valenciano y madrileño.