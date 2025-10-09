Cullera dedicará una escultura al voluntariado de la dana La escultura se colocará frente al almacén que sirvió de espacio logístico durante la catástrofe y este espacio se llamará Plaza del Voluntariado

Cullera dedicará una escultura de homenaje al voluntariado de la dana y lo hará el próximo 29 de octubre, coincidiendo con el primer año de la tragedia que asoló gran parte de la provincia de Valencia.

Esta monumento se instalará en la rotonda ubicada frente al antiguo almacén de Botanch, el espacio logístico que coordinaba la acción del voluntariado durante la riada y centralizaba la recogida y distribución de recursos esenciales, material básico, alimentación y agua. A partir de ese momento el espacio pasará a nombrarse 'Plaza del Voluntariado'.

Así lo ha anunciado el alcalde de Cullera, Jordi Mayor, durante su intervención en el acto de entrega de los 'Distintiu 9 d'Octubre' de 2025 que tuvo lugar en la tarde del miércoles.

El alcalde ha apelado a que la fiesta que se celebra con el 9 d'Octubre, «tiene el propósito de unirnos, y no incitar a la división y al conflicto. Para defender juntos aquello que todos y todas más queremos». «Celebramos y ponemos en valor nuestras instituciones propias y nuestro autogobierno. Hoy celebramos una cultura y una lengua compartida. Hoy celebramos nuestro amor a un territorio, a una cultura, a una gastronomía, a una música... en definitiva todo aquello que nos hace únicos ante el mundo y a la vez extraordinariamente valiosos», ha destacado.

Mayor también ha aprovechado sus palabras para denunciar «el genocidio del gobierno de Israel en la franja de Gaza» y, en esta línea ha añadido que «en Cullera sabemos muy bien de lo que hablamos, fuimos de las primeras ciudades en España en reconocer el genocidio armenio, genocidio que a partir del próximo mes de noviembre también tendrá un espacio para el recuerdo en el Parque Urbano de Sant Antoni».

La celebración del 9 d'Octubre en Cullera ha servido para distinguir a diversas personalidades y colectivos, entre ellos, el de voluntarios de la dana.