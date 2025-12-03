Cullera bonificará el 50% del IBI a las viviendas que instalen placas de autoconsumo La ordenanza también incluye descuentos para los vehículos eléctricos

A. T. Alzira Miércoles, 3 de diciembre 2025, 14:53

En 2026 entran en vigor las nuevas medidas fiscales medioambientales aprobadas por el Ayuntamiento de Cullera para fomentar el autoconsumo en viviendas unifamiliares y la apuesta por la movilidad con transporte eléctrico.

La primera de ellas es la ordenanza fiscal del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), con la que la ciudadanía podrá tener una bonificación por la instalación de placas solares y sistemas de aprovechamiento de energía para el autoconsumo. Concretamente, estas viviendas tendrán derecho a una bonificación del 50% en la cuota íntegra del impuesto durante el primer ejercicio posterior al de la solicitud, un 40% de bonificación en el segundo ejercicio, y un 30% en el tercero.

Tal como refleja la ordenanza, serán beneficiarias de esta deducción los inmuebles situados en suelo urbano, con uso residencial vivienda, y que cuentan con el correspondiente certificado de final de obra, así como la licencia de primera ocupación, o sucesivas según Decreto 12/2021, de 22 de enero, del Consejo, de regulación de la declaración responsable para la primera ocupación y sucesivas de viviendas o, en su caso el que lo sustituya o modifique, en los cuales se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento de energía solar, con generación de electricidad mediante fotovoltaica. Se aplicará únicamente a inmuebles de uso residencial que no tengan la consideración de división horizontal.

En el caso de la ordenanza fiscal sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM), también conocido como impuesto de circulación, Cullera también aplicará una deducción en el impuesto de vehículos de tracción mecánica del 100% para motos eléctricas, del 75% para vehículos 100% eléctricos y del 50% para los híbridos enchufables o de otra tipología con etiqueta cero.

En cuanto al IVTM, hay que señalar que aquellas personas con una discapacidad superior al 33% están exentas de este recibo.

La ciudadanía interesada en beneficiarse de estos tipos de bonificaciones tiene que solicitarlo mediante la Sede Electrónica en el ejercicio anterior. Es decir, aquellas personas que quieran que se los aplique ya en 2026, tendrán que solicitarlo hasta el 31 de diciembre de 2025.

