El alcalde de Cullera participa en el proyecto europeo. LP

Cullera analiza el impacto de las actividades deportivas en los espacios naturales sensibles

La ciudad forma parte de un proyecto que ha conseguido compartir métodos y oportunidades con organismos de España, Polonia, Italia, Países Bajos y Francia

A. Talavera

Alzira

Jueves, 25 de septiembre 2025, 16:40

El Ayuntamiento de Cullera finaliza esta semana, en el Europejskie Forum Regionalnego SPORTU (Polonia), el programa europeo ERASMUS+ ECOSN2K, una iniciativa pionera que busca el equilibrio y el respeto entre las actividades deportivas y la conservación de espacios naturales protegidos.

Durante el proyecto, en Cullera se han desarrollado actividades de formación y educación, cursos de instrucción e intercambio de buenas prácticas, entre personas que realizan actividades físicas al aire libre y expertos medioambientales, y también se han realizado cursos de formación dedicados para jóvenes estudiantes. Previamente a las acciones formativas, se ha marcado el recorrido de la senda de la Lloma con GPS, aprovechando la innovación digital para compartir la experiencia local.

Por lo que respecta a la vertiente de Cullera, hasta 170 personas han participado en estas acciones de formación con el fin de incrementar la concienciación y valorizar la función educativa del deporte y la actividad física, y promover y difundir comportamientos sostenibles y ecológicos como estilo de vida. Todos ellas han sido escolares y profesorado de centros educativos, miembros del Ayuntamiento, asociaciones y operadores deportivos locales de senderismo y deportes acuáticos.

Se han realizado talleres de aspectos del impacto de la actividad física en el medio ambiente, conceptos de sostenibilidad y conocimiento de la flora y fauna del lugar, con visitas guiadas a diferentes ecosistemas de la zona que se trabajan en el proyecto, como las dunas de la playa del Dosel, el pinar del Primero Collado, o la zona húmeda de la Balsa de Sant Llorenç y su observatorio de avifauna.

En este proyecto europeo también han participado la Universitat de València, Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia (Italia), EUNIK European Network for Innovation and Knowledge NGO – Netherlands (Países Bajos), ISG Institute for Sport Governance (Polonia) y ENOS European Network of Outdoor Sports (Red Europea de Deportes al Aire Libre) Francia.

El objetivo principal ha estado demostrar y compartir como puede combinarse la convivencia entre la práctica deportiva y la conservación de la naturaleza, desde la salud física y medioambiental. Todo desde una perspectiva de puesta en común junto con otros socios europeos con potencial deportivo y con entornos naturales protegidos.

Precisamente, el alcalde de la localidad, Jordi Mayor, y la concejal de Oficina Europea, Débora Marí, participan en este foro SPORTU que pone fin a un proyecto de sostenibilidad deportiva y medioambiental. Mayor ha querido poner en valor «la capacidad de Cullera para poder participar en este proyectos pioneros» que «nos permitirá conocer mejor los equilibrios y la convivencia entre la práctica deportiva y los regalos naturales que tenemos en Cullera que tenemos que conservar».

Y es que Cullera cuenta con un gran valor ecológico, rodeada de espacios verdes, montaña, río, playas y espacios naturales idóneos para la práctica deportiva respetuosa.

