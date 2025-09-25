Cullera analiza el impacto de las actividades deportivas en los espacios naturales sensibles La ciudad forma parte de un proyecto que ha conseguido compartir métodos y oportunidades con organismos de España, Polonia, Italia, Países Bajos y Francia

El Ayuntamiento de Cullera finaliza esta semana, en el Europejskie Forum Regionalnego SPORTU (Polonia), el programa europeo ERASMUS+ ECOSN2K, una iniciativa pionera que busca el equilibrio y el respeto entre las actividades deportivas y la conservación de espacios naturales protegidos.

Durante el proyecto, en Cullera se han desarrollado actividades de formación y educación, cursos de instrucción e intercambio de buenas prácticas, entre personas que realizan actividades físicas al aire libre y expertos medioambientales, y también se han realizado cursos de formación dedicados para jóvenes estudiantes. Previamente a las acciones formativas, se ha marcado el recorrido de la senda de la Lloma con GPS, aprovechando la innovación digital para compartir la experiencia local.

Por lo que respecta a la vertiente de Cullera, hasta 170 personas han participado en estas acciones de formación con el fin de incrementar la concienciación y valorizar la función educativa del deporte y la actividad física, y promover y difundir comportamientos sostenibles y ecológicos como estilo de vida. Todos ellas han sido escolares y profesorado de centros educativos, miembros del Ayuntamiento, asociaciones y operadores deportivos locales de senderismo y deportes acuáticos.

Se han realizado talleres de aspectos del impacto de la actividad física en el medio ambiente, conceptos de sostenibilidad y conocimiento de la flora y fauna del lugar, con visitas guiadas a diferentes ecosistemas de la zona que se trabajan en el proyecto, como las dunas de la playa del Dosel, el pinar del Primero Collado, o la zona húmeda de la Balsa de Sant Llorenç y su observatorio de avifauna.

En este proyecto europeo también han participado la Universitat de València, Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia (Italia), EUNIK European Network for Innovation and Knowledge NGO – Netherlands (Países Bajos), ISG Institute for Sport Governance (Polonia) y ENOS European Network of Outdoor Sports (Red Europea de Deportes al Aire Libre) Francia.

El objetivo principal ha estado demostrar y compartir como puede combinarse la convivencia entre la práctica deportiva y la conservación de la naturaleza, desde la salud física y medioambiental. Todo desde una perspectiva de puesta en común junto con otros socios europeos con potencial deportivo y con entornos naturales protegidos.

Precisamente, el alcalde de la localidad, Jordi Mayor, y la concejal de Oficina Europea, Débora Marí, participan en este foro SPORTU que pone fin a un proyecto de sostenibilidad deportiva y medioambiental. Mayor ha querido poner en valor «la capacidad de Cullera para poder participar en este proyectos pioneros» que «nos permitirá conocer mejor los equilibrios y la convivencia entre la práctica deportiva y los regalos naturales que tenemos en Cullera que tenemos que conservar».

Y es que Cullera cuenta con un gran valor ecológico, rodeada de espacios verdes, montaña, río, playas y espacios naturales idóneos para la práctica deportiva respetuosa.