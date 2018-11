Cruce de críticas entre PP y Gobierno de Algemesí en la actuación por el temporal B. GONZÁLEZ ALGEMESÍ. Sábado, 17 noviembre 2018, 00:49

El Partido Popular de Algemesí acusa al gobierno local de no haber previsto un plan de coordinación con los servicios municipales, a pesar de la alerta roja decretada por Emergencias de la Generalitat y de no advertir a la ciudadanía con antelación, «hasta el punto de que el temporal se nos ha venido encima y se ha tenido que actuar tarde y mal», han criticado los populares, lamentando la falta de celeridad del consistorio al no informar a los vecinos de la suspensión de clases, cortes de carreteras o recomendaciones de seguridad, como sí lo hizo el de Alzira.

También hablan de «caos organizativo» durante toda la mañana en la ciudad. «Esto no puede volver a repetirse y se han de tomar medidas para que los diferentes departamentos tengan autonomía para actuar en situaciones de emergencia y no tengan que esperar a que la alcaldesa salga de la cama para dar autorización», demandan desde el Partido Popular.

Por su parte, la alcaldesa, Marta Trenzano, asegura que la lluvia ha llegado más tarde a Algemesí y que desde el momento en que la situación se complicó, a partir de las 6 de la mañana, se adoptaron las decisiones. «Hemos lanzado hasta 13 avisos en redes sociales a lo largo de toda la mañana informando a la ciudadanía; hemos estado en todo momento en contacto con la Agencia Valenciana de Emergencias y la Confederación para saber la situación del río e incluso hemos diseñado una ruta para comunicar los polígonos como consecuencia del corte de carreteras», ha asegurado la alcaldesa, quien ha insistido en que la situación «ha estado controlada en todo momento».

Trenzano mostraba su satisfacción por que no se han producido daños personales ni materiales y ha pedido al PP que, en lugar de criticar, «arrime el hombro».