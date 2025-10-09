El cronista oficial ensalza a Ontinyent como una «ciudad diversa, abierta e inclusiva» El acto institucional y la entrega de galardones del 9 d'Octubre se celebran en el interior de la Sala Gomis

El expresidente de la Sociedad Festers Vicent Pla; el exdirector general de Caixa Ontinyent Vicent Penadés; la investigadora y cantante Consol Rico; el artista Dulk; la asociación Inclou-TEA; la Sociedad de Cazadores de La Fontana y el bioquímico Juan Ureña fueron reconocidos este jueves por el Ayuntamiento de Ontinyent con los premios que otorga cada año coincidiendo con la celebración del 9 d'Octubre.

Lo hicieron en un acto que tuvo lugar en la Sala Gomis, debido a la lluvia, un espacio que se llenó de público para acompañar a las organizaciones y personas galardonadas. Aunque no era la primera vez que el evento se celebraba en este espacio, sí lo fue en su interior, con la actuación del grupo de dansa de Ontinyent y el grupo de xirimiters y tabaleros «El Regall», y la interpretación del «Ball de l'Àguila» a cargo de la Asociación de Gegants y Cabets, acompañada por el grupo percussió i dolçaina «La Colla».

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, inauguró el acto para dar la bienvenida a los presentes y dar paso al cronista oficial de la ciudad, Alfred Bernabeu, quien, en nombre de los portavoces de todos los grupos, intervino con un discurso de reivindicación y, al mismo tiempo, de agradecimiento por todo lo que se ha hecho estos años desde el Ayuntamiento «por el bienestar de la ciudadanía, con diferentes iniciativas que mejoran la calidad de vida» gracias a la contribución de las diferentes administraciones.

También tuvo palabras de recuerdo para la dana del 12 de septiembre de 2019, a la que Ontinyent reaccionó con la determinación de convertir esa catástrofe en una oportunidad para ganar seguridad y calidad de vida.

El cronista oficial recordó que Ontinyent es una «ciudad diversa, abierta e inclusiva», al referirse al aumento de personas nacidas en otros países, y pidió seguir siendo una ciudad abierta al mundo, desde el respeto y la convivencia.

Orgullo como pueblo

Consol Rico fue la encargada de hablar en nombre del grupo de homenajeados. Rico mostró el orgullo de las personas y entidades que han recibido el premio, un orgullo que no tiene nada que ver con la vanidad personal, sino con el aprecio por nuestro pueblo, un pueblo en el que todos somos necesarios y complementarios.

Rico repasó las aportaciones a la sociedad de los galardonados, quienes han decidido aportar humanismo y humanidad a un mundo cada vez más deshumanizado que observamos con preocupación y en el que los ontinyentins vivirán desde el orgullo y la fuerza que nos da la unidad.

La programación del 9 de octubre en Ontinyent continuará con visitas guiadas a la exposición «Origen i Metamorfosi». A cargo de Dulk, este viernes y sábado en el Museo Textil, y la ceremonia de clausura de la exposición, que tendrá lugar el sábado a las 12:00 h, incluirá una cata de vinos con maridaje y música en directo. Finalmente, el sábado a las 19:00 h en el Teatro Echegaray, tendrá lugar el III Festival de Intercambio de Danza «Vila d'Ontinyent», con la participación del Grupo de Danzas de Òntinyent, el Grupo Folclórico y Cultural Guarache y los Coros y Danzas Barro Tinajero.