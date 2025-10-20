Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Supremo cita al exgerente del PSOE por los pagos sin justificar a Ábalos y Koldo
Reunión del Consorci Ribera i Valldigna. LP

El coste de tratamiento de la fracción resto de la basura se incrementará el próximo año

La restricción del uso de estos residuos como abono provoca un aumenta del 20% en el presupuesto del Consorci Ribera i Valldigna

A. T.

Alzira

Lunes, 20 de octubre 2025, 15:34

Comenta

El Consorci Ribera i Valldigna, la entidad responsable del tratamiento de los residuos domésticos de 51 municipios de la Ribera Alta, Baixa y La Valldigna, ha celebrado su junta de gobierno en la que se ha aprobado el aumento de un 20% del presupuesto anual de la entidad para el próximo ejercicio.

La nueva normativa europea en materia de residuos restringe el uso agrícola del material bioestabilizado, el material orgánico obtenido en la Planta de Guadassuar a partir de los residuos mezclados del contenedor gris. A pesar de tener una buena calidad y haber sido utilizado durante años como abono, a partir de enero una parte deberá ser depositada en vertedero, encareciendo el coste de tratamiento de los residuos mezclados.

«La legislación en materia de residuos es cada vez más estricta: ahora parte del material bioestabilizado queda fuera del reciclaje y también ha subido el coste de llevar los residuos al vertedero con el impuesto medioambiental de los gases de efecto invernadero. Es por ello por lo que tenemos que aumentar nuestro presupuesto general para el próximo año,» ha explicado el presidente del Consorci Ribera i Valldigna, Vicente Estruch, que también recuerda «para pagar menos y ser más eficientes, es más necesario que nunca separar correctamente cada residuo a su contenedor y reducir al máximo lo que tiramos al gris».

Depositar residuos mezclados en el contenedor gris cuesta cada vez más a ayuntamientos y ciudadanos. En los últimos años, la normativa en materia de residuos se ha ido endureciendo para fomentar la correcta separación de los residuos en sus fracciones apropiadas y así reducir el impacto de nuestros residuos en el medio ambiente.

Los residuos orgánicos representan alrededor del 40% de una bolsa de basura media. Si se separan correctamente en el contenedor marrón, se convertirán en compost, un abono natural con múltiples aplicaciones para el sector agrícola. Así se reducirán los residuos destinados a vertedero, reduciendo los costes de tratamiento, y se cerrará el círculo de la materia orgánica, haciendo realidad la economía circular.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet anuncia posibles rachas muy fuertes de viento y chubascos en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  2. 2

    El peligro oculto bajo tierra de los ficus de Colón
  3. 3 Así son las mejores patatas bravas de Valencia
  4. 4 Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones
  5. 5

    Edwards Lifesciences inicia la cuenta atrás para empezar a salvar 50.000 vidas al año desde Moncada
  6. 6

    La misma riada, 75 años después
  7. 7 El SEPE publica miles de vacantes para trabajar en colegios sin oposición y sin necesidad de experiencia
  8. 8

    Pura, la anciana de 97 años que lleva un año sin pisar la calle en Paiporta: «No quiero bajar mientras viva»
  9. 9 Las apps y servicios que han caído con Amazon Web Services: de bancos y telefonía a videojuegos famosos
  10. 10 La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: las obras que puedes hacer en casa sin permiso y tienen que pagar los vecinos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El coste de tratamiento de la fracción resto de la basura se incrementará el próximo año

El coste de tratamiento de la fracción resto de la basura se incrementará el próximo año