Cortes parciales en la CV-50 entre Real y Montroy para avanzar en la reconstrucción de la pasarela Durante dos días se trabajará en la calzada por lo que el tráfico pesado será desviado

A. Talavera Alzira Lunes, 15 de septiembre 2025, 15:32

Las obras de reconstrucción de la pasarela peatonal de la CV-50 que une Real y Montroy siguen avanzando ya que está previsto que finalicen en los próximos meses. Para continuar con una nueva fase, se ha anunciado que los próximos miércoles 17 y jueves 18 de septiembre, de diez de la noche a 6 de la mañana, la Conselleria de Medio Ambiente e Infraestructuras realizará trabajos de reparación en el puente de la pasarela.

Hasta ahora los operarios se habían centrado en la colocación del micropilotaje y encepados en el propio cauce del río Magro. Para instalar las vigas, durante estos días habrá movimiento de️ de grandes remolques en la misma calzada del puente.

De esta forma se ha determinado que podrán pasar vehículos de emergencia y turismos pero con cortes de 20 minutos cuando se descargan los remolques. El tráfico pesado tendrá prohibido el paso y será desviado por Llombai dirección a CV-435, luego dirección a la urbanización de Altury en Turís para enlazar con CV 50 de nuevo.

La pasarela peatonal adyacente al puente de la CV-50 sufrió daños debido a la crecida del río Magro en algunos de sus vanos pero por seguridad se decidió su demolición y reconstrucción total. Durante la ejecución de la pasarela, en el puente carretero uno de los carriles se ha destinado al paso de peatones y en el otro carril se da tráfico alternativo. Ambos carriles se han separado con barrera de protección de hormigón armado para garantizar la seguridad de los viandantes.

Con el montaje de las pilas y las vigas se da inicio a la última fase para poder reabrir este paso esencial en Real y Montroy.