Cor Ciutat de Xàtiva, en una de sus actauciones. Cor Ciutat Xàtiva

El Coro Ciutat de Xàtiva convoca el 6ª Festival 'En Navidad' para coros formados escolares

Las inscripciones están abiertas hasta el 24 de octubre y el evento será el 21 de diciembre

R. X.

Xàtiva

Lunes, 22 de septiembre 2025, 15:40

El Coro Ciutat de Xàtiva convoca la 6ª edición del Festival 'En Navidad', dirigido a coros formados por niños y niñas de Primaria y/o estudios elementales de música. Cada participante, con un máximo de 30 integrantes, interpretará dos villancicos, uno de ellos en valenciano, y al final del concierto, todos los niños participantes, acompañados por el Cor Ciutat de Xàtiva, interpretarán un canto en común. Pueden llevar instrumentos para acompañarse o cantar a capela.

Este Festival, que se enmarca en la programación navideña del Ayuntamiento de Xàtiva, tendrá lugar, como todos los años, en el Gran Teatre el domingo 21 de diciembre a las 18 horas. La entrada será libre con invitación que se repartirán los días antes del concierto.

El Coro Ciutat de Xàtiva ha enviado la invitación a todos los colegios de la localidad, a las escuelas de música de la Nova y de la Vela así como coros de fuera que participaron el año pasado.

Los coros interesados ​​en participar deben hacer llegar a secretariacordexativa@gmail.com la ficha de inscripción en la que indicarán el número de participantes, el nombre del/la director/a y las obras que interpretarán junto con su logo antes del viernes 24 de octubre. Según explican desde la entidad, con este Festival se pretende dar visibilidad al trabajo realizado por maestros de música y profesores de escuelas de música con su alumnado y fomentar la práctica del canto coral.

