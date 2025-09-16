El coreógrafo Marcos Morau, Medalla de Oro de Ontinyent La distinción, que reconoce la trayectoria y proyección internacional del artista, es la tercera que concede el Consistorio tras la de Juan Carlos Ferrero y la Universidad de Valencia

Marcos Morau, en el centro, durante las fiestas de Moros y Cristianos de las que fue pregonero.

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha anunciado que el Ayuntamiento va a iniciar el procedimiento para conceder la Medalla de Oro de la ciudad al coreógrafo ontinyentí Marcos Morau, una de las figuras más reconocidas del panorama internacional en el ámbito de la danza y las artes escénicas.

El primer edil destacaba que «es un orgullo que nuestra ciudad contar con figuras como Marcos Morau, que con su talento y su esfuerzo ha llegado a ser un referente internacional en el arte contemporáneo. Su trayectoria es un ejemplo de cómo la pasión y la excelencia pueden convertirse en un puente entre nuestra ciudad y el mundo. Marcos Morau está proyectando el nombre de Ontinyent a nivel internacional y otorgarle la medalla de Oro muestra que la nuestra es una ciudad orgullosa de su trabajo por la cultura y el arte».

Será la tercera vez que la ciudad otorga esta máxima distinción honorífica, después de las entregadas al tenista Juan Carlos Ferrero en 2001 y en la Universidad de Valencia en 2004. De este modo, Ontinyent habrá reconocido con su máxima distinción a personalidades e instituciones vinculadas al deporte, la ciencia y, ahora, el arte.

El expediente formal para la concesión de la medalla se pondrá en marcha con la designación de la persona instructora y el paso preceptivo por el pleno municipal. Está previsto que la entrega tenga lugar el próximo mes de diciembre.

Nacido en Ontinyent en 1982, Marcos Morau se licenció en Coreografía con premio extraordinario en el Instituto del Teatro de Barcelona, ​​completando su formación en Movimiento Research de Nueva York, el Nederlands Dans Theater de Holanda y la compañía IT Dansa de Barcelona.

En 2005 fundó la compañía La Veronal, con la que ha recorrido escenarios de referencia internacional en París, Venecia, Houston, Roma, Seúl, Estocolmo o Londres, entre muchos otros.

Su trayectoria ha sido reconocida con importantes galardones, entre los que destaca el Premio Nacional de Danza concedido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes en 2013. Además, ha sido nombrado Caballero de la Orden de las Artes y las Letras por el Ministerio de Cultura de Francia, y sus obras han sido representadas en más de treinta países. Recientemente, Morau fue también el pregonero de las Fiestas de Moros y Cristianos 2025 de Ontinyent.

