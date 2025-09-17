Corbera trabaja en dos líneas principales para completar su reconstrucción

Como en muchas localidades de la Ribera, en Corbera la zona rural fue la que más sufrió las consecuencias de la dana. Caminos rurales, instalaciones ... agrícolas y parcelas de cultivo quedaron destrozadas por el agua y el barro. Durante estos meses se han reparado algunas vías para facilitar el paso pero todavía quedan pendientes otras y el asfaltado para completar toda la red el término.

El polígono industrial fue la otra área de Corbera que se resintió tras el 29 de octubre. El agua entro en la zona inundando naves y también una de las instalaciones municipales como es el Casal Jove donde se generaron importantes desperfectos. Además de la pérdida del material que allí se guardaba, paredes y otros componentes tuvieron que ser retirados por el mal estado tras varias semanas cubiertos de agua.

1 millón otorgados por el ministerio

El Ayuntamiento trabaja en el proyecto de este espacio multiusos para poder llevar a cabo su reconstrucción con fondos estatales.